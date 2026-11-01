Un espectáculo inesperado: Makhmud Muradov derrota a 6 oponentes a la vez (video)

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Un espectáculo inesperado: Makhmud Muradov derrota a 6 oponentes a la vez (video)

Se llevó a cabo un combate poco común y sensacional en el mundo de las artes marciales mixtas. El uzbeko famoso luchador y ex representante de la UFC, Makhmud Muradov, mostró un resultado fenomenal al enfrentarse a 6 oponentes consecutivos en el octágono durante una misma velada.

Durante los combates, Muradov derrotó a los 6 oponentes uno tras otro antes del límite, demostrando una vez más su alto nivel de profesionalismo.

Cronología de los 6 enfrentamientos en el octágono: Victoria paso a paso

Las imágenes de video capturan con precisión cada etapa decisiva del combate y la derrota sucesiva de los oponentes:

  • 1er oponente (segundo 32): Inicio seguro y primer nocaut. Apenas medio minuto después del inicio, Muradov derribó a su oponente con un golpe preciso y contundente, asegurando su primera victoria antes de tiempo.

  • 2do oponente: Fuerte presión en el suelo (Ground and Pound). En el siguiente combate, Muradov tomó una posición dominante, lanzando una serie de golpes potentes desde arriba y dejando a su oponente sin defensa.

  • 3er oponente (segundo 58): Ataque contra la reja del octágono. El tercer luchador fue acorralado contra la reja y, bajo una serie de golpes pesados, se vio obligado a detener su resistencia.

  • 4to oponente (1 minuto 17 segundos): Control total y sumisión. En el enfrentamiento con el cuarto oponente, se demostró una superioridad absoluta en el suelo, lo que llevó al árbitro a detener el combate.

  • 5to oponente (2 minutos 04 segundos): Otro combate finalizado antes del límite. Tras neutralizar cualquier intento de ataque, Muradov dejó fuera de combate al quinto luchador con una serie de golpes consecutivos.

  • 6to oponente (2 minutos 44 segundos): Intervención del árbitro y punto final. Una vez que el último oponente cayó al suelo, el árbitro intervino tras los golpes continuos de Muradov para detener la pelea, registrando la sexta victoria de la noche.

Triunfo merecido y reconocimiento de los oponentes

Tras la derrota sucesiva de los 6 oponentes, el árbitro principal levantó la mano de Makhmud Muradov como ganador absoluto. Los miembros del equipo «The Kotlárs» también reconocieron en el centro del octágono la superioridad evidente del atleta uzbeko en fuerza y técnica.

Esta victoria demuestra una vez más que cuando se combinan el profesionalismo, la táctica y la resistencia, la oposición de varios rivales resulta inútil.

Makhmud MuradovMMAThe KotlársArtes MarcialesCombate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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