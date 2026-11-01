El partido de la 10ª jornada de la Süper Lig turca se convirtió en una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol uzbekos. El Istanbul Başakşehir, que recibió al Samsunspor en casa, logró una victoria amplia y contundente por 5-2.

En este encuentro prolífico, dos líderes de la selección nacional de Uzbekistán — Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, anotaron goles y contribuyeron enormemente al triunfo de su equipo.

El éxito del dúo uzbeko y la cronología del encuentro

El partido comenzó con una clara superioridad ofensiva de los locales y estuvo lleno de goles:

Gol tempranero de Shomurodov (minuto 10): Ya en el minuto 10, el experimentado delantero Eldor Shomurodov demostró su calidad al abrir el marcador — 1-0;

Dominio en la primera parte: En el minuto 25, Andreas Skov Olsen, y en el 41, Bayram, marcaron para consolidar la ventaja de los locales antes del descanso;

Gol del defensa (minuto 75): En la segunda parte, Ba anotó el cuarto gol de su equipo, ampliando aún más la ventaja;

El golpe final de Fayzullayev (minuto 90+1): Abbosbek Fayzullayev, quien entró como suplente en el minuto 78, marcó el quinto gol en el tiempo añadido (90+1), cerrando el marcador.

Para los visitantes, marcaron Koulibaly (22') y Tavsan (84').

Situación en la tabla

Esta victoria otorga tres puntos importantes al Istanbul Başakşehir:

Istanbul Başakşehir: Alcanza los 14 puntos y asciende a la 10ª posición de la tabla;

Samsunspor: Tras la dura derrota, los visitantes permanecen en la zona de peligro con 4 puntos, en el puesto 17.

Ficha del partido:

Liga turca. 10ª jornada

Istanbul Başakşehir — Samsunspor 5-2

Goles: Eldor Shomurodov 10', Koulibaly (22'), Andreas Skov Olsen 25', Bayram 41', Ba 75', Tavsan (84'), Abbosbek Fayzullayev 90+1'.

Alineación del Istanbul Başakşehir:

Muhammed, Karbounik, Emin, Ba, Saba, Kaluzinski, Kamne, Brnich (Fayzullayev, 78'), Olsen (Sari, 78'), Shomurodov (Visca, 83'), Selke (Yildirim, 67').