La inteligencia artificial encontró una obra rara robada hace 20 años

La policía italiana logró encontrar una pintura rara del siglo XVII, robada de una iglesia en 2004, con la ayuda de la inteligencia artificial. Es notable que, aunque los ladrones hicieron modificaciones para ocultar la apariencia original de la obra, un sistema de IA especializado pudo identificar el aspecto inicial del cuadro.

El cuadro fue robado el 11 de agosto de 2004 de la iglesia Virgo Potens, situada en la ciudad de Sulmona, cerca de Nápoles. Posteriormente, la imagen fue retocada para ocultar su verdadera identidad. En particular, se eliminaron o modificaron símbolos religiosos y la obra se hizo pasar por el retrato de una joven común.

A pesar de ello, el sistema de IA detectó similitudes en los colores, patrones y la composición del cuadro. Aunque detalles cruciales que representaban el contenido religioso original, como el cordero blanco, el halo de santidad y la rama de palma, fueron alterados o borrados por completo, el sistema logró encontrar indicios de su apariencia original.

Se obtuvo un resultado importante en octubre de 2024 durante una feria tradicional de antigüedades celebrada en Parma, Italia. En ese momento, los agentes de policía fotografiaban diversas obras de arte para ingresarlas en una base de datos especial. Unas horas después, el sistema de IA identificó un cuadro sospechoso que representaba a una joven sosteniendo una hoja de papel.

Tras investigaciones posteriores, se reveló que esta obra era en realidad una representación de Santa Inés, robada de la iglesia 20 años atrás. Los ladrones habían alterado deliberadamente la imagen para ocultar su contenido religioso y su origen.

La policía italiana comenzó a desarrollar el sistema de IA destinado a identificar obras de arte robadas en 2020. Este sistema, llamado «Stolen Works of Art Detection System», fue lanzado oficialmente en noviembre de 2023.

Desde que comenzó a operar, el sistema ha ayudado a recuperar más de 300 obras de arte y esculturas importantes robadas, además de más de 165 000 objetos de otro tipo. Entre ellos se incluyen monedas, medallas, cartas, manuscritos, objetos religiosos, sellos y diversas tarjetas.

Según datos oficiales, el valor total de todos los objetos identificados y recuperados supera los 203 millones de euros. Además, el sistema analiza regularmente imágenes publicadas en fuentes abiertas, subastas en línea y sitios comerciales. Esto permite identificar objetos potencialmente robados y seguir su rastro.

Los expertos destacan que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta eficaz para buscar e identificar obras de arte robadas. Sin embargo, consideran que esta tecnología no puede sustituir por completo los procesos de investigación basados en el factor humano y la cooperación jurídica entre Estados. Asimismo, las imágenes de baja calidad, las copias de obras y los objetos tridimensionales siguen siendo un desafío para la tecnología.

Debido a que han pasado más de 20 años, ya no es posible iniciar procesos judiciales por el robo de este cuadro. No obstante, la obra fue devuelta a la iglesia el 20 de mayo de 2025. Ahora se espera que se realicen trabajos de restauración, tras lo cual el cuadro será colocado en su lugar original para ser exhibido nuevamente.