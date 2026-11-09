Un regreso increíble: Dalian Yingbo remonta 14 puntos en 5 jornadas y se corona campeón

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Un regreso increíble: Dalian Yingbo remonta 14 puntos en 5 jornadas y se corona campeón

La actual temporada de la Chinese Super League concluyó con una remontada sin precedentes y una lucha dramática, algo poco común en la historia del fútbol mundial. A falta de solo 5 jornadas para el final, estando a 14 puntos del líder, Dalian Yingbo superó todos los obstáculos para celebrar el título de campeón nacional.

En la 30ª y última jornada, decisiva para el título, el equipo de Dalian aseguró una victoria sólida por 3-1 en casa contra Tianjin Tigers.

La carrera por el oro y el drama de la 30ª jornada: Empate a puntos, pero...

Chengdu Rongcheng, principal aspirante al título hasta el final, sufrió un duro golpe en la última jornada:

  • El error del rival: Chengdu Rongcheng, que mantenía el liderato, perdió 2-3 en un disputado encuentro contra Shandong Taishan en la 30ª jornada;

  • El callejón sin salida de los 52 puntos: Como resultado, ambos clubes aspirantes terminaron el campeonato con el mismo total de 52 puntos;

  • La regla de los enfrentamientos directos: De acuerdo con el reglamento, en caso de empate a puntos, se tienen en cuenta los resultados de los enfrentamientos directos. Bajo este parámetro, Dalian Yingbo superó a su rival y fue declarado nuevo campeón de China.

El milagro de remontar 14 puntos en 5 jornadas

El aspecto más sensacional de esta victoria es que, a falta de cinco jornadas, Dalian Yingbo casi había perdido la esperanza de ganar el título, con una diferencia de 14 puntos respecto al líder. Lo que expertos y aficionados consideraban "imposible" fue logrado por el equipo gracias a una racha de victorias consecutivas y los tropiezos del rival.

Los ganadores finales y los puntos de penalización

La temporada del fútbol chino se desarrolló en un contexto de lucha contra la corrupción, lo que afectó seriamente a la tabla de posiciones:

Puesto

Club

Puntos

Nota / Estado

1

Dalian Yingbo

52

Campeón de China (ventaja en enfrentamientos directos)

2

Chengdu Rongcheng

52

Subcampeón

3

Beijing Guoan

50

Medalla de bronce (penalización de -5 puntos al inicio)

Antes del inicio de la temporada, como parte de las investigaciones contra la corrupción, la federación restó 5 puntos a Beijing Guoan y 10 puntos a Shanghai Shenhua. A pesar de ello, Beijing Guoan logró sumar 50 puntos y terminar la temporada en tercer lugar con la medalla de bronce.

Chinese Super LeagueDalian YingboChengdu RongchengFútbol ChinoCampeonato
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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