Un hombre en los Países Bajos acude a los tribunales para ver a su gato tras divorciarse

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Un hombre en los Países Bajos acude a los tribunales para ver a su gato tras divorciarse

Un hombre que vive en Ámsterdam, Países Bajos, no quiso renunciar a su gato tras su divorcio. Acudió a los tribunales para solicitar un régimen de visitas regular con la mascota, que quedó bajo el cuidado de su exesposa.

El hombre pidió la posibilidad de tener al gato en su casa cada dos semanas o cada fin de semana. Sin embargo, su exesposa se opuso. Argumentó que el gato es bastante mayor y padece enfermedades crónicas. Por ello, cambiar su entorno y su rutina de cuidados diarios podría suponer un riesgo para su salud.

El 28 de abril de 2026, el tribunal de Ámsterdam examinó la demanda del hombre y declaró que no existe base legal para establecer un régimen de visitas para un gato. Por lo tanto, la solicitud fue rechazada.

De este modo, el hombre no pudo obtener el derecho a ver a su gato a través de la vía judicial.

Tribunal de ÁmsterdamPaíses BajosMascotasCaso judicialDerecho animal
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Charos
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