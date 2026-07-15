El entrenador que llevó a la selección al Mundial 2026 tras 52 años se marcha

Se ha tomado una decisión inesperada tras la histórica Copa del Mundo 2026 para la selección nacional de Haití. Sébastien Migné, quien llevó al equipo al Mundial tras 52 años de espera, ha dejado su cargo como seleccionador.

Despedida tras una clasificación histórica

La Federación Haitiana de Fútbol anunció oficialmente el fin de la colaboración con el técnico francés de 53 años, Sébastien Migné.

Se ha señalado que el contrato se rescindió de mutuo acuerdo. La Federación agradeció al entrenador por su profesionalismo, lealtad y dedicación al frente del equipo nacional.

Esta despedida no es un simple cambio de personal, ya que Migné dejó una huella imborrable en la historia del fútbol haitiano: llevó al equipo a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974.

El entrenador que puso fin a 52 años de espera

Para Haití, la clasificación para el Mundial 2026 fue un gran acontecimiento para todo el fútbol del país. El equipo tuvo la oportunidad de participar nuevamente en el torneo más prestigioso del mundo después de 52 años.

Migné será recordado precisamente por este resultado. La Federación también destacó en su comunicado que su trabajo permitió a la selección de Haití obtener esta clasificación histórica.

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El resultado en el Mundial fue difícil

Para Haití, la simple participación en la Copa del Mundo fue un logro histórico. Sin embargo, los desafíos en el campo fueron muy duros para el equipo.

En el grupo «S», Haití se enfrentó a Brasil, Marruecos y Escocia. El equipo perdió los tres partidos:

Rival Resultado Brasil 0:3 Marruecos 2:4 Escocia 0:1

De esta manera, Haití terminó en cuarto lugar del grupo y finalizó su participación en el torneo prematuramente.

Resultado malo, pero una gran historia

A primera vista, tres derrotas son un fracaso. Pero en el caso de Haití, el asunto no es solo cuestión de números.

El equipo regresó a la Copa del Mundo después de más de medio siglo. Fue un evento de gran impacto psicológico para el fútbol del país, los aficionados y toda la sociedad haitiana.

Aunque los pupilos de Migné no pudieron superar la fase de grupos, devolvieron al fútbol haitiano al escenario mundial. A veces, la mayor victoria en el fútbol no es un trofeo, sino el sentimiento de volver a creer.

La Federación expresó su gratitud

En un comunicado oficial, la FHF expresó su sincero agradecimiento por la contribución de Migné al desarrollo del fútbol haitiano.

La Federación destacó que el paso del entrenador será recordado por la histórica clasificación de la selección de Haití a la Copa del Mundo 2026.

Esta declaración significa que la despedida del entrenador no se ve como un conflicto, sino como una colaboración que terminó con respeto.

Ahora comienza una nueva etapa en Haití

La salida de Migné abre nuevas interrogantes para la selección de Haití. Ahora la Federación tiene la tarea de encontrar un nuevo especialista que prepare al equipo para las próximas eliminatorias y competiciones internacionales.

Lo importante es que Haití debe mirar hacia adelante después del Mundial 2026. Es necesario un trabajo sistemático para que la clasificación histórica no quede como un evento casual.

La tarea principal del nuevo entrenador será no perder el proceso iniciado por Migné, hacer que el equipo sea competitivo y sacar las conclusiones correctas de las duras lecciones de la fase de grupos.

El nombre de Migné quedará en la historia

Sébastien Migné dejó la selección de Haití. Pero su nombre permanecerá en la historia del fútbol del país.

Porque será recordado como el entrenador que llevó al equipo a la Copa del Mundo tras 52 años de pausa. Los resultados en el Mundial pueden ser discutibles, pero la clasificación histórica es una página aparte.

¿Podrá Haití convertir este regreso histórico en un crecimiento sostenible en el futuro?