Mujibillo Tursunov venció a un boxeador ruso en Yakutsk

En el marco de una velada de boxeo profesional organizada por la IBA en el complejo « Triumph Sports Complex » de Yakutsk, Rusia, el atleta uzbeko Mujibillo Tursunov disputó su último combate.

Nuestro compatriota se enfrentó al ruso Pavel Fyodorov. Al final del combate, la decisión de los jueces favoreció a Tursunov.

Tursunov ganó por puntos

El enfrentamiento entre Mujibillo Tursunov y Pavel Fyodorov se desarrolló durante todos los asaltos programados.

Resultado del combate:

Mujibillo Tursunov — ganador;

Pavel Fyodorov — derrotado;

método de victoria — decisión de los jueces, por puntos ;

competición — velada de boxeo profesional IBA ;

lugar — Yakutsk, Rusia.

De esta manera, el boxeador uzbeko cerró con victoria la velada internacional de boxeo profesional en Rusia.

Adversario — el ruso Pavel Fyodorov

El rival de Tursunov en esta ocasión fue el representante del país anfitrión, Pavel Fyodorov.

Ambos boxeadores se mantuvieron en el ring durante todo el tiempo reglamentario. Finalmente, los jueces contabilizaron los puntos y otorgaron la victoria al atleta uzbeko.

Mujibillo Tursunov se impuso por puntos en el combate de Yakutsk, sumando una nueva victoria en su carrera profesional.

Otra victoria para el representante de Uzbekistán

Cada combate en los torneos de la IBA es importante para ganar experiencia en el ámbito internacional y escalar en el ranking.

La victoria de Tursunov sobre su oponente ruso es uno de los resultados más destacados de su trayectoria profesional.

Ahora, los aficionados al boxeo esperan con interés el próximo combate de Mujibillo Tursunov y sus siguientes pasos en el ring profesional.

Mujibillo Tursunov, quien defendió el honor de Uzbekistán en la velada de la IBA en Yakutsk, abandonó el ring como vencedor.