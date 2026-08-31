Mujibillo Tursunov venció a un boxeador ruso en Yakutsk

·11·Deportes
Mujibillo Tursunov venció a un boxeador ruso en Yakutsk

En el marco de una velada de boxeo profesional organizada por la IBA en el complejo « Triumph Sports Complex » de Yakutsk, Rusia, el atleta uzbeko Mujibillo Tursunov disputó su último combate.

Nuestro compatriota se enfrentó al ruso Pavel Fyodorov. Al final del combate, la decisión de los jueces favoreció a Tursunov.

Tursunov ganó por puntos

El enfrentamiento entre Mujibillo Tursunov y Pavel Fyodorov se desarrolló durante todos los asaltos programados.

Resultado del combate:

  • Mujibillo Tursunov — ganador;

  • Pavel Fyodorov — derrotado;

  • método de victoria — decisión de los jueces, por puntos;

  • competición — velada de boxeo profesional IBA;

  • lugar — Yakutsk, Rusia.

De esta manera, el boxeador uzbeko cerró con victoria la velada internacional de boxeo profesional en Rusia.

Adversario — el ruso Pavel Fyodorov

El rival de Tursunov en esta ocasión fue el representante del país anfitrión, Pavel Fyodorov.

Ambos boxeadores se mantuvieron en el ring durante todo el tiempo reglamentario. Finalmente, los jueces contabilizaron los puntos y otorgaron la victoria al atleta uzbeko.

Mujibillo Tursunov se impuso por puntos en el combate de Yakutsk, sumando una nueva victoria en su carrera profesional.

Otra victoria para el representante de Uzbekistán

Cada combate en los torneos de la IBA es importante para ganar experiencia en el ámbito internacional y escalar en el ranking.

La victoria de Tursunov sobre su oponente ruso es uno de los resultados más destacados de su trayectoria profesional.

Ahora, los aficionados al boxeo esperan con interés el próximo combate de Mujibillo Tursunov y sus siguientes pasos en el ring profesional.

Mujibillo Tursunov, quien defendió el honor de Uzbekistán en la velada de la IBA en Yakutsk, abandonó el ring como vencedor.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mourinho explica el verdadero fútbol a los aficionados tras el partido contra el MálagaMourinho explica el verdadero fútbol a los aficionados tras el partido contra el MálagaHoy, 08:53Resultado sorpresa en España: Valencia goleado a domicilioResultado sorpresa en España: Valencia goleado a domicilioHoy, 05:44El Mónaco derrota al Marsella y se coloca líder en FranciaEl Mónaco derrota al Marsella y se coloca líder en FranciaHoy, 05:42100% de efectividad para el Inter: detalles del partido Cagliari - Inter100% de efectividad para el Inter: detalles del partido Cagliari - InterHoy, 05:40Kapadze habla sobre la victoria ante Nasaf, los objetivos y los trofeosKapadze habla sobre la victoria ante Nasaf, los objetivos y los trofeosHoy, 05:38Urozov juega todo el partido en Kazán: el Rubin vence al DinamoUrozov juega todo el partido en Kazán: el Rubin vence al DinamoHoy, 05:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)