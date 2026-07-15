Mundial 2026. Inglaterra — Argentina: a un paso de la final

Hoy se conocerá al segundo finalista del Mundial 2026. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; el ganador luchará por el título contra España en la final.

Una gran noche de fútbol en Atlanta

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva. En la primera semifinal, España derrotó a Francia por 2-0 y consiguió su pase a la final.

Ahora, toda la atención está puesta en el partido Inglaterra — Argentina. Este choque no es solo una lucha por la final, sino un nuevo capítulo de una de las rivalidades más apasionantes de la historia del fútbol.

El encuentro tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El partido comenzará a las 00:00, hora de Taskent.

Información clave

Partido Inglaterra — Argentina Competición Mundial 2026, semifinal Estadio Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Árbitro principal Ismail Elfath Hora de inicio 00:00, hora de Taskent ¿Contra quién jugará el ganador? Contra España en la final

Árbitro — Ismail Elfath

Se ha designado una terna arbitral encabezada por el estadounidense Ismail Elfath para este encuentro.

Esta decisión ha generado especial atención, ya que cada episodio, cada contacto y cada decisión en el partido entre Inglaterra y Argentina estarán bajo una presión inmensa.

En un partido así, el árbitro no solo debe conocer las reglas, sino también saber gestionar la tensión, la rivalidad histórica y la presión de las estrellas en el campo.

Una gran oportunidad para Inglaterra

Inglaterra llega a este partido con muchas esperanzas. El equipo de Thomas Tuchel deberá utilizar su fuerza física, disciplina táctica y ataques rápidos para llegar a la final.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y los demás líderes no ven esto como una simple semifinal. Es otra oportunidad histórica para el fútbol inglés.

Especialmente contra un rival tan experimentado y acostumbrado a los grandes partidos como Argentina, cualquier error puede costar caro.

Argentina defiende su título

Argentina llegó al Mundial 2026 como vigente campeón del mundo. En 2022 en Qatar, Lionel Messi y su equipo derrotaron a Francia en la tanda de penaltis para lograr una victoria histórica.

Ahora, los pupilos de Scaloni están de nuevo a las puertas de la final. Para esta generación, otra final significa otra página grande en la historia del fútbol.

Pero el partido contra Inglaterra no será fácil. Aquí no solo la técnica, sino también el carácter será decisivo.

El factor Messi en el centro

Cuando se habla de Argentina, la atención se centra naturalmente en Lionel Messi. A sus 39 años, sigue siendo un jugador capaz de cambiar el partido con una sola acción.

La tarea principal para Inglaterra no será «anular» a Messi durante 90 minutos, sino limitar el espacio y el tiempo para que reciba el balón.

Si Argentina logra que Messi reciba el balón en condiciones cómodas, la noche podría ser muy difícil para Inglaterra.

España espera en la final

El primer finalista ya se conoce: España. El equipo de Luis de la Fuente ganó 2-0 contra Francia gracias a su frialdad, control y orden defensivo.

Por lo tanto, Inglaterra o Argentina deberán estar preparadas para enfrentar la presión alta, el control de balón y el juego técnico de España en la final.

Ese es el valor de esta semifinal: el ganador no solo llega a la final, sino que se dirige a la prueba definitiva y más difícil para ser campeón del mundo.

El Mundial 2026 llega a su punto culminante

La Copa del Mundo 2026 se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. La competición comenzó el 11 de junio y está programada para finalizar con la final el 19 de julio.

En el torneo con el nuevo formato de 48 equipos, todo se reduce a unos pocos partidos. España está en la final. Francia luchará por el bronce. Inglaterra y Argentina responderán hoy a la mayor pregunta de la noche futbolística.

Todo depende de un partido

Para Inglaterra, es un paso más hacia un sueño de muchos años. Para Argentina, es la oportunidad de defender su estatus de campeón y continuar el camino histórico de la generación de Messi.

En la semifinal de Atlanta, los detalles decidirán: el primer gol, la lucha en el medio campo, las decisiones arbitrales, un pase de Messi o una carrera de Bellingham.

¿Quién crees que será el rival de España en la final: Inglaterra o Argentina?