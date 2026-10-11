En el duelo estelar de la sexta jornada de la Premier League, los aficionados fueron testigos de un resultado abultado e inesperado. Tras un inicio de temporada impecable y sin derrotas, Manchester Cityvenció a su eterno rival, el Liverpool, por 3-0 en el mítico estadio de Anfield.

El destino del encuentro se decidió tras la expulsión de un jugador local y la intensidad ofensiva de los «Citizens» a mediados de la segunda parte.

El punto de inflexión: Tarjeta roja y tres goles en 13 minutos

Aunque la primera parte y el inicio de la segunda fueron muy disputados, una acción en el minuto 62 cambió radicalmente el rumbo del partido:

Tarjeta roja y falta de disciplina: En el minuto 62, el centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch vio su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado;

El gol de Haaland: La defensa de los locales, en inferioridad numérica, mostró grietas inmediatas y, tres minutos después, en el 65', Erling Haaland abrió el marcador;

El castigo continuó: Aumentando la presión, los visitantes vieron cómo Jérémy Doku, quien entró desde el banquillo en el minuto 68, ampliaba la ventaja, mientras que Rayan Cherki sentenció el 3-0 definitivo en el minuto 78.

Husanov en el banquillo, el City consolida su liderato

Uno de los puntos de mayor interés para los aficionados uzbekos fue la inclusión del defensa de nuestra selección nacional, Abdukodir Khusanov, en la convocatoria:

La situación de Khusanov: El joven defensa uzbeko del Manchester City permaneció en el banquillo y no disputó minutos;

El equipo de Maresca con pleno de victorias: Tras celebrar su sexta victoria consecutiva, los pupilos de Enzo Maresca alcanzan los 18 puntos y se colocan como líderes en solitario de la tabla;

La crisis del Liverpool: Con solo 9 puntos tras 6 partidos, los 'Reds' caen hasta la novena posición de la clasificación.

Esta contundente victoria delManchester City en Liverpool reafirma su candidatura al título esta temporada.