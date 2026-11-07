Anunciado el once inicial del Manchester City para la jornada 10: ¡Husanov es titular!

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Anunciado el once inicial del Manchester City para la jornada 10: ¡Husanov es titular!

En el marco de la jornada 10 de la Premier League, el vigente campeón y líder del torneo, «Manchester City», visita al Nottingham Forest. El encuentro comenzará a las 22:30, hora de Taskent.

Este partido tiene un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán: el defensa de la selección nacional uzbeka, Abduqodir Husanov ha sido incluido en el once inicial de los «Cityzens» y comenzará el encuentro desde el primer minuto.

El equipo estelar de los «Cityzens»: ¿con quiénes juega Husanov?

El cuerpo técnico del Manchester City ha desplegado a sus mejores futbolistas para el choque de la jornada 10:

  • Portero: Gianluigi Donnarumma;

  • Línea defensiva: Rúben Dias, Marc Guéhi, Abduqodir Husanov, Joško Gvardiol;

  • Mediocampo: Enzo Fernández, Anderson, Rayan Cherki, Iliman Ndiaye;

  • Ataque y bandas: Jérémy Doku, Erling Haaland.

La inclusión de Husanov en el once inicial junto a defensas de talla mundial como Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol es una clara muestra de la gran confianza depositada en el legionario uzbeko.

Un viaje importante y la lucha por los puntos

El duelo que tendrá lugar en el City Ground es crucial para la carrera por el título:

  • La resistencia de un rival fuerte: El Nottingham Forest suele complicar a los grandes en su estadio, lo que supondrá una gran prueba para la defensa liderada por Husanov;

  • El poder ofensivo de Haaland: En la línea de ataque, el City buscará los tres puntos gracias al goleador noruego Erling Haaland y a la velocidad por las bandas de Jérémy Doku.

El partido comienza a las 22:30 y millones de aficionados uzbekos seguirán la brillante actuación de su compatriota en la Premier League.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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