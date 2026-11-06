El seleccionador de la selección nacional de Rusia, Valeri Karpin, expresó abiertamente sus opiniones sobre el nivel de los próximos rivales y la importancia de los partidos amistosos internacionales que se celebrarán en noviembre.

Los rusos se enfrentarán primero a la selección nacional de Uzbekistán en Taskent el 12 de noviembre, y el 17 de noviembre recibirán en Krasnodar a un fuerte representante de Sudamérica: la selección de Venezuela.

«El partido contra Uzbekistán es un gran éxito para nosotros»: la declaración de Karpin

El técnico ruso valoró la situación actual en la elección de rivales y el prestigio actual de la selección de Uzbekistán:

Condiciones y oportunidades actuales: «Debemos tener en cuenta la realidad actual a la hora de elegir rivales. Organizar un partido contra Uzbekistán es ya un gran logro para nosotros», afirmó el técnico.

Fuerza y nivel de los rivales: Karpin destacó el nivel de ambos oponentes: «Uzbekistán es un participante en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Venezuela es un equipo que luchó hasta los últimos minutos por una plaza en el Mundial. Por lo tanto, en nuestra situación actual, son rivales muy dignos y serios».

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

Se espera que el partido en Taskent sea uno de los eventos deportivos más importantes del otoño para los aficionados al fútbol uzbeko: