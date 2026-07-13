Messi sigue en la cima: gran cambio en el ranking del Mundial 2026

A medida que la Copa del Mundo se acerca a sus etapas decisivas, los debates se intensifican no solo en torno a los equipos, sino también sobre las estrellas del torneo. The Athletic ha actualizado su ranking de los jugadores con mejor rendimiento en el mundial actual, y en el primer lugar, una vez más, se encuentra Lionel Messi posicionado.

Messi primero, Mbappé segundo

En el ranking actualizado, el delantero de la selección argentina, Lionel Messi, ocupa el primer puesto.

El líder francés Kylian Mbappé va en la segunda posición. Estos dos futbolistas están en el centro de atención durante todo el torneo, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su influencia en situaciones críticas.

Para Messi, este ranking demuestra una vez más que, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador capaz de decidir el destino de los partidos en los grandes torneos.

Bellingham dio un gran salto

Uno de los cambios más interesantes en el ranking tiene que ver con Jude Bellingham. El centrocampista de la selección inglesa ha subido cuatro puestos respecto al ranking anterior, alcanzando la tercera posición.

Esto significa que su impacto en el Mundial 2026 sigue creciendo. Bellingham no solo parece un distribuidor de juego en el centro del campo, sino un jugador que combina gol, presión, movimiento y liderazgo.

Esta es una señal muy importante para Inglaterra: el equipo tiene a Kane, pero a menudo es Bellingham quien dicta el ritmo del partido.

¿Cómo quedó el Top 10?

Según la interpretación de The Athletic, estos son los 10 mejores jugadores de la Copa del Mundo actual:

Puesto Jugador Selección 1 Lionel Messi Argentina 2 Kylian Mbappé Francia 3 Jude Bellingham Inglaterra 4 Harry Kane Inglaterra 5 Erling Haaland Noruega 6 Michael Olise Francia 7 Ousmane Dembélé Francia 8 Achraf Hakimi Marruecos 9 Vinícius Júnior Brasil 10 Aymeric Laporte España

Es digno de mención que en esta lista haya tres jugadores de Francia: Mbappé, Olise y Dembélé. Esto significa que los franceses son uno de los más fuertes del torneo no solo a nivel de equipo, sino también individualmente.

Dos jugadores de Inglaterra en el top 5

Jude Bellingham y Harry Kane de la selección inglesa entraron en el top 4.

Mientras que Kane destaca por su capacidad goleadora, experiencia y estabilidad en el ataque, Bellingham influye en toda la dinámica del juego.

Esto demuestra una vez más lo fuerte que es la plantilla de Inglaterra antes de las semifinales. En pocas palabras, los "Three Lions" ahora no solo tienen nombres, sino también forma.

Haaland en el top 5, pero Noruega dejó el torneo

Erling Haaland ocupó el quinto lugar en el ranking. Aunque la selección de Noruega ya terminó su participación en el torneo, el juego individual de Haaland fue altamente valorado.

Esta situación recuerda otra verdad en el fútbol: a veces, incluso si un jugador queda fuera del torneo, su impacto perdura en los rankings.

Para Haaland, el Mundial 2026 puede ser recordado como el torneo que devolvió a Noruega al gran escenario.

Olise y Dembélé, el arma secreta de Francia

La inclusión de Michael Olise y Ousmane Dembélé en el top 10 demuestra lo peligrosa que es la línea de ataque de la selección francesa.

Mbappé sigue siendo la estrella principal, pero los jugadores que lo rodean también están haciendo un gran trabajo en el torneo. La creatividad de Olise y la velocidad de Dembélé hacen de Francia una prueba difícil para cualquier rival.

Es decir, el plan de "cerramos a Mbappé y listo" no funciona con Francia. Allí la red Wi-Fi es amplia: el peligro viene de todas partes.

¿Qué significa el ranking de Messi?

El hecho de que Messi esté en el primer lugar no tiene que ver solo con la nostalgia o la reputación de su nombre. Sigue siendo una figura decisiva en el juego de Argentina.

Cada uno de sus movimientos presiona a la defensa rival, y cada uno de sus pases puede convertirse en una ocasión. Por muchas críticas y debates que rodeen a Argentina antes de las semifinales, el factor Messi sigue siendo una de las armas más grandes.

Los partidos decisivos pueden cambiar el ranking

En la Copa del Mundo, las valoraciones más importantes a menudo se dan en semifinales y finales. Por eso, aunque este ranking refleja la situación actual, el orden puede cambiar después de los partidos decisivos.

Si Mbappé lleva a Francia a la final, se convertirá en el candidato al primer puesto. Si Bellingham lleva a Inglaterra a la fase decisiva, su ranking podría subir aún más. Y si Messi llega a la final con Argentina, este debate será aún más interesante.

Ahora la pregunta principal es: ¿el debate sobre el mejor jugador del Mundial 2026 lo decidirán las estadísticas o un momento en la final?