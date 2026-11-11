Escándalo amoroso y sospechas de espionaje: demandan al jefe de Nvidia

Una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, Nvidia, se encuentra en medio de un gran conflicto financiero y político. Los accionistas han presentado una demanda contra el director general Jensen Huang y la corporación debido a sus vínculos con una persona sospechosa de tener conexiones con China. Esta situación tuvo un impacto drástico en el mercado bursátil: durante la jornada del 9 de noviembre, las acciones de la compañía en la bolsa NASDAQ cayeron un 8,82 %. La demanda de los accionistas y la intervención del FBI Según la información difundida por la agencia Reuters, la demanda colectiva presentada por los accionistas acusa a la dirección de Nvidia de engañar a los inversores. En particular, se señala que se ocultaron las relaciones del director general con una persona llamada Alice H., así como los riesgos que esto podría suponer para la seguridad nacional de EE. UU. y las perspectivas comerciales de Nvidia.

Debido a la gravedad de la situación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Congreso de EE. UU. han intervenido. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró que había discutido personalmente este asunto con Jensen Huang: «Él dijo que no tenía idea de que esta mujer fuera una espía, y realmente le creo», señaló Trump. Parámetros y detalles del conflicto Información clave y fuentes Figura principal Jensen Huang (CEO de Nvidia) Persona sospechosa Alice Huang (empresaria de Singapur, sospechosa por la inteligencia estadounidense de ser agente del MSS chino) Consecuencias legales Demanda colectiva presentada por accionistas contra Nvidia y su dirección Reacción de las autoridades Inicio de una investigación del FBI; legisladores republicanos exigen proteger secretos comerciales Impacto en bolsa El 9 de noviembre, las acciones en el NASDAQ cayeron un 8,82 % Reacción de China El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas de «falsificación» «Conflictos de seguridad como este en torno al jefe de un gigante tecnológico generan una enorme resonancia en el contexto de la rivalidad estratégica entre EE. UU. y China». Declaración de Jensen Huang e investigación corporativa Según el diario The Financial Times, la junta directiva de Nvidia ha iniciado una investigación oficial. Mientras tanto, el CEO Jensen Huang ha comunicado que está cooperando plenamente con la investigación y que mantiene su cargo.