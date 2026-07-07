Para Brasil, cinco veces campeón del mundo, este torneo mayor se convirtió en una pesadilla. La eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica ante Noruega, marcada por los goles de Erling Haaland, provocó la salida prematura de los «pentacampeões». Esta derrota plantea serias dudas entre aficionados y expertos sobre el futuro del equipo y el papel del entrenador Carlo Ancelotti. Así lo informa Goal.com informa .

Según el análisis de Goal.com, Brasil no encontró su juego durante todo el torneo. La excesiva dependencia de Vinícius Júnior y el desequilibrio en la plantilla fueron evidentes. Carlo Ancelotti, el experimentado técnico italiano que llegó hace un año para devolver a Brasil a la cima, está ahora en la cuerda floja. Aunque él insiste en que no es una crisis sino el «inicio de un nuevo ciclo», la opinión pública brasileña exige cambios drásticos.

Plantilla envejecida y errores tácticos

Uno de los principales motivos del fracaso es la selección realizada por Carlo Ancelotti. En lugar de integrar nuevos talentos, el técnico confió excesivamente en veteranos que habían perdido su nivel. Por ejemplo, la edad media de los porteros era de 34 años y la mayoría de los defensas superaban los 31. En particular, la incapacidad de laterales como Danilo y Alex Sandro para seguir el ritmo del fútbol moderno se convirtió en el punto débil de Brasil.

En el mediocampo, la situación no era mejor. Casemiro (34 años) y Fabinho (32 años) actuaron como pivotes, pero su condición física falló en partidos de alta intensidad. A pesar de convocar a jóvenes como Rayan y Danilo, no lograron consolidarse como titulares. En su entrevista post-partido, Ancelotti admitió que el fútbol brasileño necesita «sangre nueva» y jóvenes talentos de alto nivel.

Hacia el futuro

Esta eliminación temprana ha provocado una ola de descontento en el país. Los expertos señalan que el estilo de juego y los principios de formación del equipo están obsoletos. Estos son los problemas principales:

Una plantilla demasiado veterana y vulnerable ante ataques rápidos;

Dependencia excesiva del talento individual de Vinícius Júnior en ataque;

Falta de creatividad en el mediocampo central;

Errores de posicionamiento defensivo e incapacidad para frenar a delanteros como Erling Haaland.

La Confederación Brasileña de Fútbol debe decidir ahora si continúa con Carlo Ancelotti o busca un nuevo entrenador. Aunque el italiano cree que hay una base sólida, los resultados son la prioridad para los aficionados y los medios. Para una nación futbolística como Brasil, caer en octavos de final de un Mundial no es solo mala suerte, es una crisis estructural.