El presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajo

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El presidente brasileño bromea sobre Neymar lesionado: el futbolista en teletrabajo

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva se refirió a la situación del delantero de la selección nacional Neymar, calificándolo como el primer jugador «en teletrabajo» de la historia del fútbol. El jefe de Estado bromeó sobre la condición de la estrella, quien se ve obligado a seguir la Copa del Mundo 2026 desde las gradas debido a una lesión. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Durante una intervención en la ciudad de Belo Horizonte, el presidente conversó con un joven aficionado. Cuando el niño llamó a Neymar el mejor jugador actual de la «Seleção», Lula da Silva señaló la condición física del delantero de 34 años y su ausencia en el campo. Según el medio Globo, el presidente recordó una broma popular que circula en las redes sociales.

«Ayer leí algo curioso en internet: Neymar es el primer futbolista del mundo convocado en 'home office'. Quizás en los próximos días tengamos que formar una selección de 11 Pelé utilizando inteligencia artificial», dijo riendo el líder brasileño.

Lesión y proceso de recuperación

Actualmente defendiendo los colores del club Santos, Neymar se perdió los primeros partidos de la Copa del Mundo debido a una lesión de segundo grado en los músculos de la pantorrilla. En este momento, se encuentra realizando entrenamientos de recuperación separado del grupo en el estado de New Jersey. El cuerpo médico de Brasil está haciendo todo lo posible para reintegrarlo antes de la etapa decisiva del torneo.

Cabe recordar que la selección brasileña aspira a conquistar su sexto título mundial en este mundial que se celebra en América del Norte. Aunque Neymar es visto como el líder principal del equipo, sus frecuentes lesiones generan diversas discusiones entre los aficionados y la directiva.

El pasado de Lula da Silva con los futbolistas

Esta no es la primera vez que el presidente hace declaraciones tajantes o humorísticas sobre las estrellas brasileñas. En 2006, Lula da Silva cuestionó la condición física del legendario Ronaldo Nazario (El Fenómeno). En aquel entonces, en una charla con el entrenador Carlos Alberto Parreira, preguntó sobre los comentarios que calificaban a Ronaldo de «gordo».

Aquel incidente se convirtió en un gran conflicto y Ronaldo respondió duramente al presidente, recordándole los rumores sobre su consumo de bebidas alcohólicas. En la situación actual, Neymar aún no ha emitido una respuesta oficial a la broma del presidente.

Los resultados de la selección brasileña en las siguientes etapas dependerán en gran medida del regreso de Neymar y su estado físico. Los aficionados esperan que el «teletrabajo» termine y que el delantero regrese pronto al césped.

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