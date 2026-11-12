Maletas llenas de dólares descubiertas en Kazajistán: arrestan a dos directivos de grandes empresas estatales

Se encontraron maletas con billetes de dólar cerca del complejo residencial «Atlant-6» en Astaná, la capital de Kazajistán. En medio de este suceso, se informó sobre la detención de los directivos de dos grandes empresas estatales del país: el fondo soberano «Samruk-Kazyna» y la compañía «Qazaqstan Temir Joly».

Videos difundidos en redes sociales muestran una gran cantidad de billetes de dólar esparcidos por el suelo. Según los informes, el dinero fue hallado cerca del complejo residencial ubicado en la calle Kunayev, en el distrito de Yesil de Astaná. La policía acudió al lugar de los hechos.

Algunos reportes sugieren que las maletas fueron arrojadas desde la ventana de uno de los apartamentos del edificio. Sin embargo, el origen del dinero, su cantidad y a quién pertenece aún no han sido determinados.

El Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán informó que el 11 de noviembre, el servicio anticorrupción detuvo al presidente de la junta directiva de «Samruk-Kazyna», Nurlan Jakupov, y al presidente de la junta directiva de «Qazaqstan Temir Joly», Yeljas Otinshiyev, además de otras personas. Se les sospecha de haber cometido delitos de corrupción.

La agencia indicó que actualmente se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del caso. No se han revelado más detalles para mantener el secreto de la investigación.

Anteriormente, los medios informaron que Otinshiyev fue detenido por agentes del Comité de Seguridad Nacional en el bar «Tanjir» de Astaná. Algunas publicaciones, citando fuentes, escribieron que los directivos son sospechosos de intento de soborno. No obstante, la entidad oficial no ha revelado el contenido exacto de las sospechas.

El fondo soberano «Samruk-Kazyna» gestiona los principales activos estatales de Kazajistán en sectores como petróleo y gas, transporte, energía y telecomunicaciones. Nurlan Jakupov dirigía el fondo desde 2023.

Yeljas Otinshiyev fue nombrado presidente de la junta directiva de la compañía nacional «Qazaqstan Temir Joly» en julio de 2026.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el dinero encontrado y la detención de los dos directivos estén relacionados.