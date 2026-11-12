Kazajistán: un hombre semidesnudo rompe la ventana de una escuela e irrumpe en un aula (vídeo)

Un incidente inusual ocurrió en la ciudad de Kaskelen, Kazajistán: un hombre semidesnudo irrumpió en un edificio escolar. El suceso tuvo lugar el 11 de noviembre, durante el recreo.

Se informó que el hombre primero corría por el patio de la escuela. Luego, rompió la ventana de un aula y saltó al interior, donde se encontraban los alumnos.

El personal de la escuela actuó rápidamente, logró retener al hombre y notificó a la policía y a los servicios de emergencia. Las autoridades lo detuvieron y lo trasladaron a un centro de detención temporal.

Se ha iniciado un caso penal al respecto. Durante la investigación, también se planea evaluar el estado mental del sospechoso.

No hubo heridos entre los estudiantes ni el personal escolar. A pesar de ello, se está brindando asistencia psicológica a los niños afectados por el incidente.