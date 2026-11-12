El Manchester United ha llegado a un acuerdo con Mauricio Pochettino: se conocen los detalles

El club « Manchester United» ha entrado en una fase decisiva para el nombramiento de su nuevo entrenador. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, los mancunianos están a punto de cerrar un acuerdo para poner al frente del equipo al prestigioso técnico argentino Mauricio Pochettino.

Acuerdo verbal y negociaciones con la Federación de Fútbol de EE. UU.

Se informa que la directiva del « MU » ha mantenido negociaciones exitosas con Pochettino y sus representantes, alcanzando ya un acuerdo verbal. Actualmente, el club está en las últimas conversaciones con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para anunciar la decisión oficial. Fabrizio Romano ha destacado que falta muy poco para que este esperado traspaso se confirme oficialmente.