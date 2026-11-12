El Manchester United ha llegado a un acuerdo con Mauricio Pochettino: se conocen los detalles
El club « Manchester United» ha entrado en una fase decisiva para el nombramiento de su nuevo entrenador. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, los mancunianos están a punto de cerrar un acuerdo para poner al frente del equipo al prestigioso técnico argentino Mauricio Pochettino.
Acuerdo verbal y negociaciones con la Federación de Fútbol de EE. UU.
Se informa que la directiva del « MU » ha mantenido negociaciones exitosas con Pochettino y sus representantes, alcanzando ya un acuerdo verbal. Actualmente, el club está en las últimas conversaciones con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos para anunciar la decisión oficial. Fabrizio Romano ha destacado que falta muy poco para que este esperado traspaso se confirme oficialmente.
Trayectoria de Mauricio Pochettino y situación actual
Información
Cargo actual
Seleccionador nacional de Estados Unidos
Situación con el « MU »
Acuerdo verbal alcanzado, en fase final
Fuente de la noticia
El reconocido insider Fabrizio Romano
Clubes destacados donde trabajó
« Tottenham », « PSG », « Chelsea »
El nuevo desafío del experimentado técnico
Cabe recordar que, actualmente, Mauricio Pochettino dirige a la selección nacional de Estados Unidos. El entrenador argentino ha acumulado una gran experiencia en varios clubes top de Europa, incluyendo Tottenham, PSG y Chelsea. Si las negociaciones concluyen con éxito, continuará su carrera en la Premier League al mando del Manchester United.
¿En su opinión, podrá Mauricio Pochettino transformar radicalmente el juego del« Manchester United » y llevar al equipo a lo más alto? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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