Messi admite tras la final: España jugó mejor

La selección argentina no pudo defender su título, cayendo 0-1 ante España en la final de la Copa Mundial 2026. Tras el partido decisivo, Lionel Messi aceptó el resultado con dignidad y reconoció abiertamente la superioridad del rival.

El futbolista de 39 años no ocultó que la derrota fue dura. Sin embargo, destacó que sus compañeros dieron todo en el campo y que el camino recorrido hasta la final no debe ser menospreciado.

«Lo dejamos todo en la cancha»

Al hablar de sus emociones tras la final, Messi dijo que fue un momento muy triste para Argentina.

«Por supuesto, es un momento triste. Pero tengo claro que lo dejamos todo en la cancha», afirmó.

Argentina comenzó el torneo como vigente campeona del mundo y llegó nuevamente a la final. Pero el último paso para lograr el bicampeonato no se concretó.

Messi reconoció la superioridad de España

El capitán argentino no buscó excusas y subrayó que el rival fue mejor en la final.

«Sinceramente, España fue mejor que nosotros en este partido. Perdimos y aceptamos el resultado», declaró Messi, según ESPN.

El marcador no se movió durante el tiempo reglamentario. Los equipos jugaron con cautela, dejando la definición del título para la prórroga.

En el minuto 106, Ferran Torres anotó para Argentina. Este único gol le dio a España la victoria por 1-0 y el segundo título mundial de su historia.

«No olvidaremos el camino recorrido»

Messi enfatizó que la derrota en la final no invalida el trabajo realizado durante el torneo ni los resultados del equipo.

«Pero eso no significa que olvidaremos el camino y el trabajo que hicimos. Por eso, agradezco a mi gente, a mis compañeros y a todo el país».

Aunque Argentina no pudo levantar la copa, demostró una vez más ser una de las dos mejores selecciones del mundo. Messi, agradeciendo a los aficionados y compañeros, asumió la derrota con responsabilidad.

Messi cerró el torneo con grandes números

Lionel Messi fue uno de los líderes del ataque argentino durante el Mundial 2026. Marcó 8 goles y dio 4 asistencias en la competición.

De esta manera, el argentino participó directamente en 12 goles. Aunque no pudo brillar en la final, su desempeño fue clave para que Argentina lograra la medalla de plata.

Argentina se va sin la copa, pero con la frente en alto

La Copa Mundial 2026 fue la primera en la historia con 48 selecciones. El torneo fue organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina llegó a la final pero no pudo superar el último obstáculo. Messi, tras la derrota, eligió el respeto al rival y la gratitud hacia su equipo antes que las excusas.

España levantó la copa. Argentina demostró que, incluso en una noche difícil, se puede aceptar la derrota con dignidad.