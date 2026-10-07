Uzbekistán sube un puesto en el ranking FIFA

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Uzbekistán sube un puesto en el ranking FIFA

La FIFA ha actualizado el ranking mundial de selecciones nacionales. Tras los partidos internacionales de otoño, la selección de Uzbekistán ha subido un puesto, alcanzando la posición 59 del ranking mundial.

Con este resultado, Uzbekistán se sitúa en el sexto lugar entre las selecciones de Asia.

El top 4 mundial no ha cambiado. España mantiene el primer puesto, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra.

Portugal sube dos puestos y entra en el top 5. Brasil baja un puesto hasta el 6º lugar. Marruecos también desciende una posición y se coloca 7º.

Bélgica, Países Bajos y México completan el top 10.

El top 10 del ranking FIFA:

• España
• Argentina
• Francia
• Inglaterra
• Portugal
• Brasil
• Marruecos
• Bélgica
• Países Bajos
• México

Entre las selecciones asiáticas, Japón obtiene el mejor resultado, ocupando el puesto 17 del ranking mundial.

Irán es 23º, Australia 26º, Corea del Sur 32º, Arabia Saudita ocupa el puesto 55. Uzbekistán se encuentra en la posición 59.

El top 10 asiático:

• Japón, 17º
• Irán, 23º
• Australia, 26º
• Corea del Sur, 32º
Arabia Saudita, 55º
• Uzbekistán, 59º
• Catar, 60º
• Irak, 63º
• EAU, 65º
• Jordania, 72º

Ranking FIFASelección de UzbekistánJapónPortugalFútbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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