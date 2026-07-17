Messi lidera, pero otra estrella protagoniza el mayor salto en el ranking

A medida que la Copa Mundial 2026 se acerca a su fase decisiva, se han producido cambios importantes en el ranking de los mejores jugadores del torneo. Lionel Messi sigue al frente, pero tras las semifinales, uno de los líderes de España registró el mayor ascenso.

El medio The Athletic publicó una actualización del ranking de los jugadores que participan en la Copa Mundial.

Messi mantiene el primer puesto

El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, se mantuvo en el primer lugar del ranking tras los partidos de semifinales.

El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé también mantuvo su posición, quedando segundo. El podio lo completa el centrocampista español Rodri.

Rodri sube 15 puestos

El cambio más significativo en el ranking actualizado tiene que ver con Rodri.

El jugador español subió 15 puestos respecto a la lista anterior, alcanzando la tercera posición. Su desempeño en las fases decisivas del torneo ha sido la causa de este ascenso meteórico.

Asimismo, los representantes españoles Pau Cubarsí y Aymeric Laporte también subieron tres puestos cada uno.

Los jugadores ingleses caen en el ranking

La derrota de la selección de Inglaterra ante Argentina en semifinales también afectó la posición de sus jugadores.

Jude Bellingham y Harry Kane bajaron un puesto. Los representantes franceses Ousmane Dembélé y Michael Olise perdieron tres puestos cada uno.

El top 10 de los mejores jugadores de la Copa Mundial

El ranking actualizado por The Athletic es el siguiente:

Lionel Messi — Argentina, mantiene su lugar; Kylian Mbappé — Francia, mantiene su lugar; Rodri — España, sube 15 puestos; Jude Bellingham — Inglaterra, baja 1 puesto; Harry Kane — Inglaterra, baja 1 puesto; Erling Haaland — Noruega, baja 1 puesto; Aymeric Laporte — España, sube 3 puestos; Pau Cubarsí — España, sube 3 puestos; Michael Olise — Francia, baja 3 puestos; Ousmane Dembélé — Francia, baja 3 puestos.

La final podría cambiar el ranking

Aún quedan por disputar los últimos partidos del torneo. Por ello, el ranking podría sufrir nuevos cambios tras la final y el partido por el tercer puesto.

En particular, la participación de Messi, Mbappé y Rodri en los partidos decisivos será fundamental para definir al mejor jugador del torneo.