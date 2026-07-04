Abbos Fayzullayev revela el pesar relacionado con su tío (vídeo)

En una entrevista concedida al canal de YouTube Sports Uz, Abbos Fayzullayev, jugador de la selección nacional de Uzbekistán y del club turco "Istanbul Başakşehir", compartió recuerdos sinceros sobre una de las personas más cercanas de su vida: su tío.

El futbolista contó que desde su infancia, su tío nunca había visto ninguno de sus partidos desde el estadio, y que había una razón específica para ello.

"Desde que era niño, mi tío nunca vino a uno de mis partidos. Cuando le preguntaba la razón, decía: 'Iré cuando hayas alcanzado un nivel que merezca ser visto'. Lamentablemente, no pudo ser. Incluso ahora, cada vez que salgo al campo, miro a la grada, busco a mi tío. Que él venga a ver mi partido se ha convertido en un pesar para mí. Mi tío tenía un lugar muy importante en mi vida, lo considero mi segundo padre. Me ayudó mucho desde que era pequeño", declaró Abbos Fayzullayev.

Esta sincera confesión del futbolista no dejó indiferentes a los aficionados. En las redes sociales, muchos usuarios destacaron que sus palabras eran conmovedoras, rindieron homenaje a la memoria de su tío y le desearon a Abbos aún más éxitos en su futura carrera.