Vincenzo Montella explica por qué se quedó en la selección de Turquía

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Vincenzo Montella explica por qué se quedó en la selección de Turquía

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, admitió que pudo haber sido despedido tras la decepcionante actuación en la Copa Mundial 2026 celebrada en Norteamérica. Según informa La Gazzetta dello Sport, el técnico italiano expresó su gratitud a los dirigentes de la Federación Turca de Fútbol por no tomar decisiones precipitadas y por valorar su trabajo de tres años con una perspectiva más amplia. Así lo informa Goal.com informa.

La eliminación temprana en el Mundial, que comenzó con grandes expectativas, generó intensos debates en la prensa nacional y entre los aficionados. Sin embargo, la directiva de la federación prefirió evaluar los logros generales de todo el periodo en lugar de basarse únicamente en dos resultados fallidos. Bajo el mando de Montella, los turcos alcanzaron los cuartos de final de la Euro 2024 y lograron un ascenso histórico a la Liga A de la Nations League.

Factores decisivos y conclusiones finales

Al analizar por qué no se alcanzaron los resultados esperados en el torneo norteamericano, Montella destacó que el juego del equipo fue competitivo, pero que la falta de eficacia en los momentos clave resultó costosa. El desperdicio de oportunidades en los primeros partidos de grupo aumentó la presión psicológica sobre el equipo, lo que finalmente condujo al fracaso en el torneo.

El experimentado entrenador, sin buscar excusas, agradeció a la Federación Turca de Fútbol por confiar en un proyecto a largo plazo. Según sus palabras, la federación no juzgó basándose solo en dos partidos, sino que miró hacia el futuro.

Pasos hacia el futuro y desarrollo de infraestructura

Montella destacó las inversiones deportivas a gran escala en el país. Reconoció a Turquía como una nación con una cultura futbolística moderna capaz de competir con los países europeos más avanzados. En particular, expresó su confianza en que el rápido crecimiento de la infraestructura y las inversiones en los clubes garantizarán mayores victorias en el futuro.

Para el equipo, que actualmente se prepara para su debut en la Liga A de la Nations League, esta experiencia será una lección importante antes de las futuras fases de clasificación. La confianza de la directiva en el entrenador permite mantener la estabilidad en la selección y continuar con la estrategia a largo plazo.

Vincenzo MontellaSelección de TurquíaCopa MundialNations LeagueLa Gazzetta dello Sport
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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