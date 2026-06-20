Arda Guler se disculpa con su pueblo: Turquía deja prematuramente la Copa del Mundo

La joven estrella de la selección nacional de Turquía y centrocampista del Real Madrid, Arda Guler, se disculpó con los aficionados tras la fallida participación en la Copa del Mundo. La derrota por 1-0 ante Paraguay puso fin oficialmente al camino de los turcos en el torneo. Los pupilos de Vincenzo Montella no lograron marcar ni un solo gol en los dos primeros partidos de la fase de grupos. Así lo informa Goal.com.

El equipo de la «luna y estrella», que se ganó el cariño de muchos al llegar a los cuartos de final de la Euro 2024, llegó a este mundial con grandes esperanzas. Sin embargo, una serie de contratiempos inesperados puso al equipo en una situación difícil. Primero, una derrota 2-0 ante Australia y luego el partido perdido contra Paraguay eliminaron matemáticamente las posibilidades de Turquía de pasar a los play-offs.

Al finalizar el encuentro, Arda Guler, de 21 años, no pudo ocultar sus emociones. El futbolista, considerado junto a Kenan Yildiz como el líder de la nueva generación del fútbol turco, admitió en una entrevista con TRT Spor que el nivel del equipo estuvo muy por debajo de lo esperado. Según sus palabras, los jugadores no pudieron rendir acorde al prestigio que tienen en sus clubes.

Anti-récord histórico y ataques ineficaces

«Estamos muy avergonzados y pedimos disculpas a todo nuestro pueblo. Jugamos en los clubes más grandes del mundo y deberíamos haberlo demostrado en el campo. No pudimos marcar ni un gol en dos partidos. Haré todo lo posible para que los aficionados olviden este torneo durante mi carrera en la selección», destacó el integrante del Real Madrid.

Los datos estadísticos presentados por Goal.com muestran cuán graves son los problemas ofensivos de la selección de Turquía. En dos encuentros, los turcos realizaron un total de 62 remates, pero ninguno terminó en gol. Según los análisis de Opta, este es un récord desde 1966 en la historia de las Copas del Mundo por el mayor número de disparos sin marcar en dos partidos consecutivos.

En el duelo contra Paraguay, Turquía mantuvo la posesión del balón durante el 78,5 % del tiempo y lanzó 33 disparos. A pesar de este dominio absoluto, no pudieron hacer vibrar la red. Esta ineficacia fue la causa principal de la temprana salida del equipo del torneo.

Aunque Turquía se enfrente a la selección de Estados Unidos en la última jornada de la fase de grupos, este encuentro no afectará la situación en la tabla. Ahora, el objetivo principal del equipo será ganar el último partido para recuperar su orgullo y redimirse, aunque sea un poco, ante sus aficionados.