Fútbol en Taskent: ¿Se enfrentará Uzbekistán a Rusia con su mejor plantilla?

Durante la pausa internacional de noviembre, según el calendario de la FIFA, la selección nacional de Uzbekistán disputará un prestigioso partido amistoso. De acuerdo con el pacto entre ambas partes, este encuentro central se celebrará el 12 de noviembre en la ciudad de Taskent.

El próximo duelo despierta un gran interés en la comunidad deportiva de ambos países. En particular, el famoso experto ruso Yuri Semin ha opinado sobre la importancia estratégica del encuentro, mientras que la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) confirmó que todos los legionarios clave del equipo nacional estarán presentes.

«Un partido contra un participante de la Copa del Mundo»: el reconocimiento de Yuri Semin

El legendario entrenador del fútbol ruso, Yuri Semin, se refirió al choque en Taskent, valorando al rival de Uzbekistán con un alto nivel:

El alto estatus del rival: «El partido contra la selección nacional de Uzbekistán tendrá una importancia especial, este equipo ha participado en la Copa del Mundo»;

El ambiente en Taskent: «Lo más importante es que el partido se juegue en Taskent. Será muy interesante, no solo para los aficionados, sino también como un verdadero partido fuera de casa para nuestra selección», subrayó Semin.

Todas las estrellas presentes: la UFA despeja las dudas sobre la alineación

A los expertos y aficionados rusos les interesaba la participación de las estrellas uzbekas que han brillado o juegan actualmente en la Premier League rusa. El jefe del departamento de selecciones nacionales de la UFA, Usman Toshev, aclaró este asunto:

Se alineará la plantilla más fuerte: «La selección nacional de Uzbekistán se enfrentará a los jugadores rusos con su plantilla más fuerte. Pueden estar seguros de ello, todas nuestras estrellas estarán presentes»;

Nombres de las estrellas principales: Según las palabras de Usman Toshev, en el encuentro participarán plenamente Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Abdukodir Khusanov, Oston Urunov y otros líderes principales.

Historia mutua y estado de la selección rusa

Este choque se registra como el segundo enfrentamiento en la historia de ambos equipos:

El empate de 2022: Las selecciones de Uzbekistán y Rusia se midieron por primera vez en 2022 en el estadio central Pakhtakor de Taskent. En aquel partido dramático y sin concesiones, no se abrió el marcador (0:0);

Factor de restricciones internacionales: Desde febrero de 2022, las selecciones y clubes rusos han sido excluidos de las competiciones internacionales oficiales por decisión de la FIFA y la UEFA; su última gran competición fue la Eurocopa 2022;

Ranking FIFA: Aunque actualmente no participa en competiciones oficiales, la selección nacional de Rusia ocupa el puesto 35 en el ranking general de la FIFA.

Ficha del partido amistoso Uzbekistán - Rusia