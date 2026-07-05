La selección de Marruecos no conoce la derrota desde hace 34 partidos

La selección nacional de Marruecos continúa su sólido recorrido en la Copa del Mundo 2026. El representante africano no solo se clasificó para los cuartos de final, sino que también extendió su serie invicta a 34 partidos.

Ahora será Francia quien ponga a prueba esta impresionante serie.

Una victoria convincente ante Canadá

En los octavos de final de la Copa del Mundo, Marruecos se enfrentó a la selección nacional de Canadá.

El encuentro se desarrolló bajo el dominio total de los africanos y concluyó con una amplia victoria por 3-0. De este modo, Marruecos consiguió su billete para los cuartos de final del mundial.

34 partidos, 29 victorias

La selección nacional de Marruecos no ha sufrido una derrota en 34 partidos consecutivos.

Durante este período, el equipo ha:

conseguido 29 victorias;

empatado 5 veces;

no registrado ninguna derrota oficial.

Este resultado ha convertido a Marruecos en una de las selecciones más estables del mundo en la actualidad.

¿Cuándo fue la última derrota?

La última derrota de Marruecos se registró en un partido contra Kenia en el verano de 2025. Entonces, los africanos desperdiciaron la oportunidad con un marcador de 0-1.

Además, el equipo perdió contra Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones en invierno. Sin embargo, posteriormente se le asignó una derrota técnica a Senegal, por lo que este resultado no afectó la serie invicta oficial de Marruecos.

Ahora le toca a Francia

Marruecos se enfrentará a la selección nacional de Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

De un lado, un Marruecos invicto desde hace 34 partidos; del otro, una Francia liderada por Kylian Mbappé. En resumen, este partido lo tiene todo — estadísticas y estrellas — ahora todo se decide en el campo.