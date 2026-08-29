¿Qué está pasando en el Liverpool? ¡Otros puntos perdidos tras el drama en Anfield!

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¿Qué está pasando en el Liverpool? ¡Otros puntos perdidos tras el drama en Anfield!

Artículo analítico basado en el partido de la 2ª jornada de la Premier League donde el Liverpool recibió al Nottingham Forest en Anfield, el drama de 4 goles y los detalles del segundo partido consecutivo sin ganar para los de Merseyside:

Un thriller de 4 goles en Anfield: ¡El Liverpool vuelve a perder puntos y aún no conoce la victoria!

Se disputó uno de los encuentros más centrales y sorprendentes de la 2ª jornada de la Premier League. El Liverpool, uno de los equipos líderes, recibió en su mítico estadio de Anfield al Nottingham Forest. El intenso duelo terminó con un empate 2-2.

De este modo, los de Merseyside han registrado su segundo empate consecutivo en las dos primeras jornadas de la nueva temporada de la Premier League y aún no han podido saborear la victoria en la competición.

Festival de goles en Anfield: el Liverpool empató dos veces

El encuentro comenzó con una presión activa y rápidos contraataques de los visitantes:

  • Minuto 24 (0-1): El delantero del Nottingham Forest, Ndoye, aprovechó un error en la defensa local para abrir el marcador;

  • Minuto 60 (1-1): Tras aumentar la presión en la segunda parte, Alexander Isak restableció el equilibrio para el Liverpool;

  • Minuto 70 (1-2): Diez minutos después, se señaló un penalti a favor de los visitantes y Morgan Gibbs-White transformó el lanzamiento a la perfección para devolver la ventaja al Nottingham;

  • Minuto 82 (2-2): Cerca del final del partido, Daniel Muñoz marcó el gol decisivo, salvando al Liverpool de una nueva derrota difícil.

Acta del partido y alineaciones

Premier League. 2ª jornada

Liverpool — Nottingham Forest — 2-2

Goles: Ndoye 24 (0-1), Isak 60 (1-1), Gibbs-White 70 pen. (1-2), Muñoz 82 (2-2).

  • Liverpool: Alisson, Frimpong, Jeke, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Muñoz, Wirtz, Gakpo, Isak;

  • Nottingham Forest: Sels, Cunha, Milenković, Murillo, Aina, Makeyti, Schlager, Neco Williams, Ndoye, Gibbs-White, Igor Jesus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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