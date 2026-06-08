Roberto Mancini regresa para dirigir nuevamente a la selección nacional de Italia

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Roberto Mancini regresa para dirigir nuevamente a la selección nacional de Italia

Una rotación de entrenadores inesperada y sensacional está a punto de ocurrir en el fútbol europeo. Según la última información fiable del reconocido insider Gianluca Di Marzio, el experimentado especialista Roberto Mancini está muy cerca de regresar como seleccionador de la selección nacional de Italia. La fuente afirma que las negociaciones entre el mentor de 61 años y la Federación Italiana de Fútbol han entrado en su fase final, y las partes firmarán un contrato a largo plazo hasta 2030. Según el nuevo acuerdo, se espera que el salario anual del maestro italiano ascienda a 2 millones de euros.

Esta no es la primera vez que el experimentado entrenador dirige a la Squadra Azzurra. Mancini gestionó anteriormente con éxito la selección nacional de su país desde 2018 hasta 2023. Bajo su liderazgo, los italianos experimentaron un renacimiento único, ganando el Campeonato de Europa de 2021 y ascendiendo al trono continental. Sin embargo, el equipo se enfrentó posteriormente a una crisis, fallando inesperadamente en clasificarse para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, lo que llevó a la salida del especialista. También logró pasar un tiempo trabajando con la selección nacional de Arabia Saudita.

El recurso de la selección italiana a su antiguo y fiable mentor no es en vano. En marzo de este año, tras otro fracaso y partidos desafortunados en la fase de clasificación para la Copa del Mundo, la federación de fútbol del país decidió destituir al ex seleccionador Gennaro Gattuso. Ahora, los representantes de la península apenina tienen como objetivo revitalizar al equipo bajo el liderazgo de Mancini y restaurar la antigua gloria antes del Mundial global de 2030.

¡Sigue la nueva era de Roberto Mancini con la selección italiana, las esperadas reformas tácticas y las últimas noticias candentes del fútbol europeo siempre con nosotros en las páginas de Zamin!

Roberto ManciniItaliaGianluca Di MarzioArabia SauditaGennaro Gattuso
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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