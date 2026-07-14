El seleccionador de España admite: Francia es ahora más fuerte

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El seleccionador de España admite: Francia es ahora más fuerte

La selección nacional de España se prepara para uno de sus retos más serios a un paso de la final de la Copa del Mundo 2026. Luis de la Fuente admitió antes de la semifinal contra Francia que el rival ha mejorado considerablemente, aunque subrayó que España tampoco se ha quedado estancada.

« Francia es mucho más fuerte »

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, expresó una opinión prudente y respetuosa sobre la selección francesa.

« Desde nuestro último enfrentamiento, Francia ha mejorado mucho. Los jugadores franceses han crecido a nivel individual », afirmó.

Según sus palabras, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son aún más potentes, y todo el equipo francés ha evolucionado tras sus últimos encuentros.

Estas declaraciones parecen menos un cumplido previo al partido y más el reconocimiento de un peligro real. Porque Francia tiene demasiados jugadores capaces de cambiar el destino de un partido en un instante.

España también ha cambiado

De la Fuente reconoció el crecimiento de Francia, pero destacó que España tampoco se ha quedado en el mismo estado.

« A pesar de ello, nosotros tampoco nos hemos quedado quietos », dijo el técnico español.

Esto demuestra el estado de ánimo con el que España afronta la semifinal: hay respeto por el rival, pero no miedo.

En los últimos años, España ha vuelto a ser una gran potencia gracias a su control del balón, pases rápidos, presión alta y el juego valiente de sus jóvenes talentos. Ahora, este estilo será puesto a prueba contra el ataque rápido y técnicamente dotado de Francia.

Mbappé y Dembélé: el peligro principal

De la Fuente mencionó específicamente a Mbappé y Dembélé. No es casualidad.

Mbappé sigue siendo la cara principal del ataque francés. Es uno de los jugadores más peligrosos del mundo en velocidad, disparo y aprovechamiento de espacios libres.

Dembélé, por su parte, puede causar serios problemas a la defensa española con sus movimientos incisivos por banda, su superioridad en el uno contra uno y sus decisiones inesperadas.

Arma de Francia

Peligro para España

Velocidad de Mbappé

riesgo de dejar espacios a la espalda de la defensa

Regate de Dembélé

situaciones de uno contra uno en las bandas

Desarrollo colectivo

no basta con marcar a un solo jugador

Talento individual

el destino del partido puede cambiar en una jugada

La tarea principal para España es no permitir que las estrellas francesas desplieguen su mejor fútbol.

Se conocerá el nombre del primer finalista

La semifinal entre Francia y España se disputará en la noche del 14 al 15 de julio. El encuentro comenzará a las 00:00 hora de Taskent.

El equipo ganador se convertirá en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026.

Este partido es más que una simple semifinal. Es el choque de dos ideas futbolísticas: España busca el control del balón, mientras que Francia intenta golpear mediante ataques rápidos y talento individual.

Los pequeños detalles decidirán la semifinal

En este tipo de partidos es difícil hablar de favoritos. España, como vigente campeona de Europa, saldrá al campo con gran confianza. Francia, por su parte, es un equipo que sabe perfectamente cómo ganar grandes torneos.

En esta fase, un pase erróneo, una jugada a balón parado o un contraataque rápido pueden cambiar todo el guion del partido.

En pocas palabras, aquí no existe el modo «luego lo arreglamos». En semifinales, los errores se pagan al instante.

¿Cuál será la respuesta de España?

De la Fuente admitió abiertamente que Francia ha mejorado. Pero en sus palabras también se percibe que España confía en sus propias fuerzas.

Ahora todo se decidirá en el campo: ¿podrá España frenar a Francia mediante el control del balón, o Mbappé y Dembélé decidirán el destino de la semifinal en un par de jugadas?

La respuesta se conocerá en la noche del 14 al 15 de julio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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