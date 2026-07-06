De la Fuente: «Sería mejor si Ronaldo no jugara»

El seleccionador de la selección nacional de España, Luis de la Fuente, dio su opinión sobre Cristiano Ronaldo antes del importante duelo contra Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El técnico español elogió el carácter y la profesionalidad del delantero de 41 años. Al mismo tiempo, subrayó que si Ronaldo juega, la defensa española no debe perder la concentración ni un segundo.

«Nunca he ocultado mi respeto por él»

De la Fuente destacó especialmente la capacidad de Ronaldo para fijarse siempre grandes objetivos y mantenerse al más alto nivel a lo largo de los años.

«Nunca he ocultado mi respeto por Ronaldo. Admiro su carácter, su capacidad para marcarse metas altas y su deseo constante de trabajar en sí mismo», declaró el seleccionador español.

Ronaldo sigue queriendo nuevos logros

En opinión del técnico español, a pesar de que la estrella portuguesa ya ha dejado un legado inmenso en el fútbol, no se conforma con ello.

«Cristiano no se conforma con el inmenso legado que ha creado. Quiere conseguir aún más logros», dijo de la Fuente.

Un instante puede decidir todo el partido

El entrenador subrayó que dejar a Ronaldo sin vigilancia cerca del área es extremadamente peligroso.

«No se le puede perder de vista ni un segundo en el campo. Un momento de falta de atención en la zona de peligro puede decidir el destino del partido», afirmó.

«Preferiría que no jugara»

De la Fuente admitió, entre bromas y seriedad, que la ausencia del líder rival sería conveniente para España.

«Siendo sincero, preferiría que no jugara. Pero creo que estará en el campo», dijo el técnico español.

Ronaldo ha marcado tres goles en el Mundial

Cristiano Ronaldo ha disputado hasta ahora cuatro partidos en el Mundial 2026, anotando tres goles.

Ahora será una de las principales armas de Portugal en el derbi ibérico contra España. Por un lado, el sólido centro del campo elogiado por de la Fuente, y por otro, un Ronaldo capaz de cambiar el destino del partido en un instante. No habrá tranquilidad en el campo.