¡Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United!

El club inglés Manchester Unitedha anunciado finalmente cambios en su cuerpo técnico. Se ha confirmado que el reconocido estratega Mauricio Pochettino ha sido nombrado nuevo entrenador de los «Red Devils». Ambas partes han firmado un contrato a largo plazo hasta 2029.

La vasta experiencia de Pochettino y su paso por la selección de EE. UU.

El técnico argentino conoce bien los desafíos de la Premier League. Anteriormente, ha trabajado con éxito en varios clubes destacados de la liga inglesa, incluyendo Southampton, Tottenham y Chelsea .

Además, en los últimos años dirigió a la selección nacional de Estados Unidos, alcanzando los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Su experiencia internacional fue uno de los factores clave que atrajo la atención de la directiva delManchester United.

Carrera de Mauricio Pochettino Datos e información clave Nuevo club y contrato Manchester United, hasta 2029 Ex clubes en la Premier League Southampton, Tottenham, Chelsea Último puesto Selección de EE. UU. (Octavos de final del Mundial 2026) Primera misión Salir de la crisis en la tabla de la Premier League

Difícil situación en la tabla y el reto en Anfield

Como es sabido, el Manchester United está teniendo una temporada muy complicada. Actualmente, los mancunianos ocupan la 18ª posición en la tabla de la Premier League.

Al nuevo entrenador le esperan pruebas muy duras. En particular, en la próxima jornada de la Premier League, el Manchester United de Pochettino visitará a su acérrimo rival, el Liverpool, en un duelo que se disputará en el estadio de Anfield. Sin duda, será uno de los debuts más exigentes y responsables para el técnico.

¿Crees que Mauricio Pochettino podrá sacar al Manchester United de esta crisis y devolverlo a los puestos de arriba? ¡Deja tu opinión en los comentarios!