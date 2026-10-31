El recital de Estevao: Xabi Alonso elogia a la nueva estrella del Chelsea

En el partido central de la Premier League, el Chelsea selló una victoria crucial en casa al vencer 2-0 a Manchester United. Este choque en Londres se convirtió en un verdadero recital para el joven mediapunta de los «Blues», Estevao — el talento brasileño fue titular por primera vez en la temporada de la Premier League.

Tras el encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso , habló con entusiasmo al prestigioso medio Sky Sports sobre el desempeño de la joven estrella, el plan táctico detrás de su titularidad y el potencial del prodigio brasileño.

«Él sabía que sería titular»: El plan táctico de Alonso

Xabi Alonso reveló que su sorprendente decisión en la alineación no fue casualidad, sino un plan cuidadosamente elaborado:

«Normalmente mantengo la información sobre el equipo en secreto antes del partido. Pero justo después del encuentro contra el Tottenham, hablé personalmente con Estevao; él ya sabía en ese momento que saldría de inicio hoy contra Manchester United .» «Respondió a esa confianza al más alto nivel y demostró en el campo que ahora merece más tiempo de juego. Estaba completamente preparado para un partido de esta envergadura. Cualquier entrenador espera exactamente esta reacción de su jugador. Por eso estoy sinceramente feliz por él».

Conexión con los aficionados y esfuerzo total

El técnico español destacó especialmente la conexión que Estevao estableció con las gradas de Stamford Bridge y su entrega en el campo:

Libertad en el campo: «Estevao no solo jugó, disfrutó realmente del fútbol y logró crear una conexión fantástica con los aficionados», añadió Alonso;

Esfuerzo máximo: «Estuvo muy cerca de abrir el marcador, dio todo hasta el final del partido y abandonó el campo totalmente agotado. Fue uno de los días más memorables de su carrera»;

Razón de la elección táctica: «¿Por qué contra el Manchester United? Tenía un plan muy claro. Estaba convencido de que Estevao aportaría un gran valor al equipo en este partido, y demostró su potencial siendo una amenaza constante para la defensa rival».

Salvado por el fuera de juego Manchester United: Dos goles anulados

La actividad de Estevao en este partido fue un verdadero dolor de cabeza para los defensores mancunianos. Durante el encuentro, el prodigio brasileño logró marcar dos veces, pero en ambas ocasiones el equipo arbitral señaló fuera de juego y anuló los goles.

A pesar de ello, la sólida victoria por 2-0 y el brillante debut del joven mediocampista impulsan la marcha de los pupilos de Xabi Alonso en la carrera por el título.