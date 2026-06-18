Los boxeadores uzbekos comienzan con éxito la Copa del Mundo

La próxima gran y prestigiosa competición del mundo del boxeo —la Copa del Mundo— ha llegado a su punto culminante. Los representantes de la selección nacional de Uzbekistán han disputado sus primeros combates en este prestigioso torneo que reúne a los mejores guantes del mundo. Los intensos y despiadados enfrentamientos en el ring brindaron mucha emoción y alegría a los aficionados locales al boxeo.

Según el servicio de información de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros representantes lograron victorias convincentes en la mayoría de los combates programados para hoy, asegurando así su pase a la siguiente etapa.

Inicio sólido para Sitora Turdibekova y Abdumalik Halokov

Los enfrentamientos de hoy fueron abiertos por nuestra talentosa representante Sitora Turdibekova, quien defiende el honor del país en la categoría de -60 kg femenino. Al subir al ring contra la fuerte rival japonesa Ayaka Taguchi, nuestra compatriota comenzó el encuentro con un nivel muy alto. Tras un choque muy interesante e intenso en el que ambas deportistas desplegaron toda su fuerza, Turdibekova ganó por decisión de los jueces con un marcador de 3:2 y avanzó a la siguiente ronda.

En los combates masculinos, una de las principales esperanzas del país en los -60 kg, el experimentado Abdumalik Halokov, superó la primera ronda con facilidad. Frente al venezolano Wilson Solorzano, Halokov, como era de esperar, no dejó ninguna oportunidad a su rival desde los primeros segundos. Tras dominar claramente durante los tres asaltos, Abdumalik oficializó justificadamente su victoria absoluta con un marcador de 5:0 .

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo especial, puede conocer detalladamente los resultados y los rivales de los boxeadores uzbekos que participaron en el programa de hoy de la Copa del Mundo:

Representante y categoría de peso Deportista rival y país Marcador final del combate Estado de la siguiente etapa • Sitora Turdibekova (-60 kg) • Ayaka Taguchi (Japón) • 3 : 2 (Victoria) • Superó / Play-off • Abdumalik Halokov (-60 kg) • Wilson Solorzano (Venezuela) • 5 : 0 (Victoria clara) • Superó / Play-off • Shavkatjon Boltayev (-70 kg) • Joonsu Kim (Corea del Sur) • 3 : 2 (Victoria) • Superó / Play-off • Javohir Ummataliyev (-80 kg) • Sabirjan Akkalikov (Kazajistán) • 3 : 2 (Victoria difícil) • Superó / Play-off • Samandar Olimov (-55 kg) • Amin Mammadzada (Azerbaiyán) • 1 : 4 (Derrota) • Abandonó la competición

Victoria en un derbi decisivo y derrota inesperada

Uno de los combates más emocionantes y centrales de hoy se observó en la categoría de -80 kg. Por sorteo, nuestro compatriota Javohir Ummataliyev se enfrentó en la primera etapa a uno de los favoritos de la competición, el boxeador kazajo Sabirjan Akkalikov. El combate entre los representantes de dos países vecinos se convirtió en un verdadero campo de batalla. Javohir, demostrando voluntad y resistencia, derrotó a su rival en un enfrentamiento muy intenso con un marcador de 3:2 , registrando una de las mayores sensaciones del torneo.

Asimismo, en los -70 kg, Shavkatjon Boltayev, quien disputó su combate debut en la Copa del Mundo, logró una victoria importante frente al coreano Joonsu Kim por decisión de los jueces con un marcador de 3:2 .

Lamentablemente, el día de hoy no pasó sin pérdidas para nuestra selección. En la categoría de -55 kg, nuestro joven y prometedor boxeador Samandar Olimov no pudo demostrar plenamente sus capacidades frente al experimentado azerbaiyano Amin Mammadzada y 1:4 perdió la oportunidad, viéndose obligado a terminar prematuramente su participación en la competición.

Nota final de los comentaristas deportivos de Zamin: Los combates del primer día demostraron una vez más que la escuela de boxeo uzbeka sigue siendo líder mundial. Especialmente, la victoria de Ummataliyev sobre el representante de Kazajistán y el brillante triunfo de Halokov brindarán una gran motivación a nuestros demás deportistas. ¡Deseamos a nuestros representantes continuar su camino hacia las medallas de oro en las siguientes etapas!

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