Prisión y una gran multa: ¿Cuánto le costó a Usman Nurmagomedov la pelea con Merab Dvalishvili?
El desarrollo de los hechos que sacudió al mundo de las MMA. El famoso luchador Usman Nurmagomedov fue duramente sancionado en Abu Dabi debido a una pelea masiva con la estrella de la UFC Merab Dvalishvili . Según información oficial, el tribunal dictó una sentencia que impone seis meses de prisión y 81 000 dólares de multa.
Detalles de la pelea y decisión judicial
Recordemos que hace un tiempo, en un hotel de Abu Dabi, surgió un conflicto entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili que terminó en una pelea masiva. En los videos grabados en el lugar se puede ver a los luchadores y a sus acompañantes agrediéndose, lo que demuestra la tensión de la situación. Tras la investigación policial y el proceso judicial, Usman Nurmagomedov fue declarado culpable y recibió esta estricta medida.
Multas de las partes e intervención de la RAF
Según el veredicto, Nurmagomedov no fue el único sancionado. Los participantes en la pelea, Merab Dvalishvili y su amigo también recibieron cada uno una multa de 13 000 dólares . Sin embargo, la prestigiosa organización estadounidense de lucha RAF (Rumble Association Federation) anunció que se haría cargo de estos gastos financieros. Este hecho ha generado diversos debates en la comunidad de las MMA.
Participantes del incidente
Medidas tomadas y multas
Usman Nurmagomedov
Seis meses de prisión, 81 000 $ de multa
Merab Dvalishvili
13 000 $ de multa (pagado por: RAF)
Amigo de Dvalishvili
13 000 $ de multa (pagado por: RAF)
Este incidente sin duda afectará gravemente la reputación y la carrera de los luchadores. En particular, para Usman Nurmagomedov, seis meses de prisión suponen una gran pausa en su carrera deportiva.
¿Crees que es justo que los luchadores de MMA respondan ante la ley por este tipo de actos fuera del octágono? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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