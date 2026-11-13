Prisión y una gran multa: ¿Cuánto le costó a Usman Nurmagomedov la pelea con Merab Dvalishvili?

El desarrollo de los hechos que sacudió al mundo de las MMA. El famoso luchador Usman Nurmagomedov fue duramente sancionado en Abu Dabi debido a una pelea masiva con la estrella de la UFC Merab Dvalishvili . Según información oficial, el tribunal dictó una sentencia que impone seis meses de prisión y 81 000 dólares de multa.

Detalles de la pelea y decisión judicial

Recordemos que hace un tiempo, en un hotel de Abu Dabi, surgió un conflicto entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili que terminó en una pelea masiva. En los videos grabados en el lugar se puede ver a los luchadores y a sus acompañantes agrediéndose, lo que demuestra la tensión de la situación. Tras la investigación policial y el proceso judicial, Usman Nurmagomedov fue declarado culpable y recibió esta estricta medida.