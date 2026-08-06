La mejor ajedrecista de Kazajistán participará en la Olimpiada de Samarcanda

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La mejor ajedrecista de Kazajistán participará en la Olimpiada de Samarcanda

Una de las mejores ajedrecistas de Kazajistán, considerada una de las grandes maestras más destacadas del mundo, Bibisora Asaubayeva liderará la selección nacional femenina en la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así lo anunció la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que lo confirmó oficialmente.

Según la composición oficial publicada por la FIDE, situada en el 5.º puesto del ranking mundial femenino, Asaubayeva participará como principal esperanza de Kazajistán en el prestigioso torneo que se celebrará en Samarcanda.

La selección femenina de Kazajistán también incluye a la jugadora situada en el 2.º puesto del ranking mundial juvenil femenino, Alua Nurman, Meruyert Kamalidenova, cuarta clasificada, además de las talentosas ajedrecistas Elnaz Kaliaxmet y Zarina Nurgaliyeva que también forman parte del equipo.

Según los expertos, esta composición aumenta las posibilidades de Kazajistán de lograr un gran resultado en la competición. La concentración en un mismo equipo de ajedrecistas con puestos destacados en el ranking mundial convierte a la selección en una de las principales aspirantes.

Cabe señalar que la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez se celebrará este año del 15 al 27 de septiembre en Samarcanda. Según el ranking de participantes de la FIDE, la selección nacional femenina de Kazajistán es el cuarto equipo favorito del torneo y una de las principales aspirantes a las medallas.

KazajistánSamarcandaBibisara AssaubayevaFIDE
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Aziza Shukhratova
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