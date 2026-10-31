José Mourinho ha anunciado la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Racing

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José Mourinho ha anunciado la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Racing

En el marco de la 11ª jornada de La Liga, el Real Madrid visitará al Racing. El encuentro comenzará el 1 de noviembre a las 20:15 hora de Taskent, siendo un duelo crucial para la carrera por el título. Antes de este choque, el entrenador José Mourinho ha anunciado oficialmente la lista de convocados para el partido.

La principal novedad para los aficionados es la baja de dos líderes del equipo para el duelo del «club blanco». El extremo brasileño Vinícius Júnior se perderá el partido por sanción, mientras que el centrocampista Federico Valverde tampoco figura en la lista definitiva.

Convocatoria oficial del Real Madrid

Los siguientes jugadores, a disposición de José Mourinho, han sido seleccionados para el encuentro a domicilio:

  • Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre;

  • Defensas: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

  • Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Tiago Pitarch;

  • Delanteros: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Situación en la tabla y presión

La competencia en la parte alta de la clasificación es más intensa que nunca:

  • 3ª posición: El Real Madrid ocupa actualmente el 3er puesto, por detrás del líder Atlético y del FC Barcelona;

  • Prohibido perder puntos: Para recortar distancias con los líderes y no descolgarse en la carrera, la victoria ante el Racing es una obligación para el equipo de Mourinho.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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