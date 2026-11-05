Mourinho revela sus instrucciones especiales para Valverde y su plan para los play-offs

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Mourinho revela sus instrucciones especiales para Valverde y su plan para los play-offs

Tras el emocionante triunfo del Real Madrid sobre el AEK (2-3) en Grecia durante la jornada 4 de la Champions League, el técnico madridista José Mourinho compareció en rueda de prensa. Después de la victoria lograda en el minuto 92 gracias a un gol de Federico Valverde, el estratega detalló sus decisiones tácticas, los riesgos asumidos y el gran nivel del rival.

Mourinho no ocultó su orgullo por el hecho de que su equipo no se rindiera hasta los últimos segundos y lo diera todo por la victoria.

«El empate no nos servía»: El objetivo principal para los play-offs

El entrenador portugués reveló sus decisiones cruciales al final del encuentro y la misión estratégica principal:

  • Riesgo y espíritu ganador: «Incluso con el 2-2, no nos conformamos con el empate. Fuimos hacia adelante, arriesgamos y al final conseguimos 3 puntos vitales. Estoy muy contento de que mi equipo haya luchado hasta el último segundo», declaró Mourinho.

  • El objetivo mayor: la clasificación directa El técnico definió claramente el objetivo en el nuevo formato de la Champions: el equipo busca terminar entre los 8 mejores de la tabla general para acceder directamente a la fase de eliminación sin pasar por la repesca.

El heroísmo de Valverde y el motivo del cambio de Vinícius

Mourinho también comentó los cambios tácticos importantes realizados durante el partido:

  • La instrucción especial para Valverde: «Al meter a Federico, le pedí que buscara más los espacios libres, que aportara velocidad y reforzara el ataque. Lo hizo de maravilla y marcó el gol de la victoria».

  • ¿Por qué fue sustituido Vinícius? Al hablar sobre la salida de la estrella brasileña, el entrenador aclaró que fue una decisión táctica: «Vinícius hizo un gran partido. El único objetivo de su cambio fue aportar aire fresco y nueva energía por la banda izquierda al final del encuentro».

«El AEK hizo un partido fantástico»: Elogios al rival

El técnico del Real destacó el espíritu combativo del equipo local derrotado:

  • «El rival nos presionó muchísimo desde el inicio, ganó todos los duelos y peleó solo por la victoria. Realmente hicieron un partido fantástico», declaró el entrenador en señal de respeto al club griego.

Tras este dramático éxito en Atenas, el Real Madrid suma 12 puntos y consolida su 2.ª posición en la tabla general.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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