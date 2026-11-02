José Mourinho revela los secretos de la gran victoria en Santander y los cambios en el equipo

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José Mourinho revela los secretos de la gran victoria en Santander y los cambios en el equipo

En la jornada 11 de La Liga, el Real Madrid aumentó la presión en la carrera por el título tras vencer 3-0 a domicilio al Racing. Tras el encuentro, el técnico madridista José Mourinho participó en una rueda de prensa, donde compartió sus reflexiones sobre el desempeño de sus pupilos, el compromiso defensivo de los delanteros y el ambiente interno del equipo.

El técnico portugués destacó que el equipo aún puede marcar más goles y no ocultó su satisfacción al ver a las estrellas cumpliendo con la disciplina táctica.

« El marcador pudo ser 5-0 »: Peligro y presión en el Sardinero

Mourinho explicó que, a pesar de la contundente victoria, era importante mantener la concentración durante todo el partido:

  • La presión de la afición rival: « Incluso con 3-0, la afición local animó al Racing sin descanso, por lo que el peligro persistió hasta el final. Si el rival hubiera marcado un gol, podría haber tomado la ventaja psicológica »;

  • Ocasiones desperdiciadas: Mourinho señaló que, considerando las ocasiones de peligro creadas, los madridistas podrían haber ganado por 4-0 o 5-0;

  • El secreto de la presión alta: Tras una semana difícil, el equipo logró neutralizar por completo el juego agresivo del Racing en su propio campo gracias a una presión intensa.

El sacrificio de las estrellas: Mbappé, Bellingham y Diomande en defensa

El técnico del Real elogió la disciplina defensiva del equipo, haciendo hincapié en las obligaciones de los delanteros:

  • El trabajo de Mbappé: « Ahora todos los jugadores trabajan por igual. He visto incluso a jugadores como Jude Bellingham y Ousmane Diomande, y Kylian Mbappéparticipar activamente en la presión y bajar a defender. Cuando los delanteros se sacrifican por el bien del equipo, esto ayuda enormemente a todo el grupo »;

  • Crecimiento colectivo: Gracias a este sacrificio, el Real crece día a día, muestra un fútbol sólido y ha sumado 3 puntos muy valiosos.

« Los jugadores entienden mis exigencias »: El Real en el camino correcto

El técnico señaló que el proceso de entendimiento mutuo con el equipo está llegando a su fin y que las relaciones se han fortalecido:

  • Relaciones humanas y sistema: « Algunos aspectos que al principio no estaban claros, ahora se entienden. Los jugadores me han conocido mejor y han comprendido cuáles son mis exigencias obligatorias »;

  • Armonía entre idea y talento: Mourinho concluyó que sus ideas como entrenador se están integrando perfectamente con el talento individual de los jugadores, y que el «club blanco» está actualmente en el camino correcto hacia el título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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