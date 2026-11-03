Una transformación sorprendente: Bernardo Silva se convierte en la clave táctica de Mourinho

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Una transformación sorprendente: Bernardo Silva se convierte en la clave táctica de Mourinho

Tras su llegada al Real Madrid en el mercado de verano con un traspaso de gran impacto, Bernardo Silva se está consolidando como el motor principal del equipo. La creciente influencia del centrocampista portugués de 32 años se debe a un cambio radical en su función dentro del campo.

El técnico del club merengue, José Mourinho, ha elevado el nivel de juego de todo el equipo al desplazar al experimentado mediapunta desde la banda hacia una posición más retrasada en el centro del campo.

La apuesta táctica de Mourinho: «Pivote organizador» y control del balón

Las nuevas funciones asignadas a Silva por el cuerpo técnico han generado una serie de cambios positivos en el estilo de juego del club madrileño:

  • Control del balón y gestión del ritmo: La posición más retrasada de Bernardo Silva en el centro del campo permite al Real Madrid controlar el balón con seguridad y construir ataques de forma cualitativa y progresiva;

  • Libertad para Tchouaméni: La excelente técnica y precisión en los pases de Silva han aliviado la presión sobre Aurélien Tchouaméni. Como resultado, el centrocampista francés se mueve con mayor libertad, logrando cortar los contraataques rivales con mayor antelación;

  • Inteligencia de juego: Gracias a su experiencia y visión de juego, la estrella portuguesa actúa como el enlace fundamental, facilitando una transición rápida de la defensa al ataque.

Heroísmo en el «El Clásico»: una lucha incomparable contra Pedri y Rodri

El papel decisivo de Silva en el sistema de Mourinho quedó plenamente demostrado en el intenso enfrentamiento contra el FC Barcelona:

  • Trabajo defensivo incansable: A pesar de ser un centrocampista ofensivo, Silva ha demostrado que también cumple con creces en las labores defensivas cuando es necesario;

  • Bloqueo en el centro: Al librar una dura batalla contra los líderes del mediocampo catalán, Rodri y Pedri, Bernardo Silva bloqueó las vías de ataque del rival, siendo clave en esta victoria fundamental;

  • Pilar fundamental: Tras este partido, los expertos en fútbol y fuentes internas del club reconocen a Silva como la pieza más irremplazable del Real.

Tras años de éxitos en el Manchester City,la estrella de 32 años, que ha iniciado una nueva etapa en su carrera, sigue demostrando bajo las órdenes de Mourinho que, gracias a su experiencia y serenidad, sigue en la élite del fútbol europeo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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