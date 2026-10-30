Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov vence a su rival israelí y obtiene la medalla de bronce

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Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov vence a su rival israelí y obtiene la medalla de bronce

El prestigioso torneo internacional de judo «Grand Slam» (Abu Dhabi Grand Slam), que comenzó en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tuvo un inicio exitoso desde el primer día para la selección nacional de Uzbekistán.

En la categoría de peso superligero (hasta 60 kg), nuestro talentoso judoka Kamoliddin Baxtiyorov subió al podio. En un reñido combate por el tercer puesto, nuestro atleta logró una victoria contundente sobre el israelí Izhak Ashpiz, sumando la primera medalla de bronce de la competición para la delegación uzbeka.

En Abu Dabi, el equipo de Uzbekistán continúa su camino

La selección nacional de Uzbekistán participa en esta importante competición de ranking del calendario de la Federación Internacional de Judo (IJF) con la siguiente selección masculina y femenina:

Equipo masculino:

  • -60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (medallista de bronce)

  • -66 kg: Dilshodbek Hamroyev

  • -73 kg: Zamohshari Bekmurodov

  • -90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

  • -100 kg: To‘lqinbek Turdiyev

Equipo femenino:

  • -48 kg: Ulbo‘sin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova

  • +78 kg: Irisxon Qurbonboyeva

Se avecinan enfrentamientos más intensos

En los próximos días de competición, se espera que los combates de nuestras estrellas principales, en particular la campeona olímpica Diyora Keldiyorova y nuestros judokas de peso pesado, ayuden a nuestra selección a escalar posiciones en la clasificación general.

Esta medalla de Kamoliddin Baxtiyorov en el primer día servirá como fuente de fuerza mental y confianza para todo el equipo.

Kamoliddin BaxtiyorovAbu Dhabi Grand SlamJudoDiyora KeldiyorovaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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