Presentado el equipo ideal de la 17.ª jornada del campeonato de Uzbekistán
Concluyó la 17.ª jornada del campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga. Tras una fecha marcada por duelos intensos y muy disputados, se confirmó el equipo ideal elaborado por especialistas y analistas.
Destaca especialmente la presencia de numerosos jugadores de «Buxoro» y del «Neftchi» de Ferganá en el equipo ideal.
Composición del equipo ideal de la 17.ª jornada:
Portero:
Umid Hamroyev («Buxoro») — mantuvo su portería a cero y ayudó a su equipo con varias paradas importantes.
Defensas:
Farrux Sayfiyev («Neftchi»)
Ibrohimhalil Yo‘ldoshev («Neftchi»)
Zayid Tahsin («Paxtakor»)
Centrocampistas:
Vladimir Rodich («Buxoro»)
Diyor Ortiqboyev («Xorazm»)
Dmitriy Pletnyov («Bunyodkor»)
Sharof Muhiddinov («Nasaf»)
Alisher Odilov («Neftchi»)
Delanteros:
Lyupche Doriyev («So‘g‘diyona»)
Sherzod Esanov («Buxoro»)
Principales conclusiones de la jornada
El equipo ideal incluye a tres futbolistas de «Buxoro» (Hamroyev, Rodich y Esanov) y a otros tres de «Neftchi» (Sayfiyev, Yo‘ldoshev y Odilov). Además, los líderes de «Paxtakor», «Nasaf», «So‘g‘diyona», «Bunyodkor» y «Xorazm» también merecieron un lugar entre los mejores de la jornada.
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