Presentado el equipo ideal de la 17.ª jornada del campeonato de Uzbekistán

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Presentado el equipo ideal de la 17.ª jornada del campeonato de Uzbekistán

Concluyó la 17.ª jornada del campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga. Tras una fecha marcada por duelos intensos y muy disputados, se confirmó el equipo ideal elaborado por especialistas y analistas.

Destaca especialmente la presencia de numerosos jugadores de «Buxoro» y del «Neftchi» de Ferganá en el equipo ideal.

Composición del equipo ideal de la 17.ª jornada:

Portero:

  • Umid Hamroyev («Buxoro») — mantuvo su portería a cero y ayudó a su equipo con varias paradas importantes.

Defensas:

  • Farrux Sayfiyev («Neftchi»)

  • Ibrohimhalil Yo‘ldoshev («Neftchi»)

  • Zayid Tahsin («Paxtakor»)

Centrocampistas:

  • Vladimir Rodich («Buxoro»)

  • Diyor Ortiqboyev («Xorazm»)

  • Dmitriy Pletnyov («Bunyodkor»)

  • Sharof MuhiddinovNasaf»)

  • Alisher Odilov («Neftchi»)

Delanteros:

  • Lyupche Doriyev («So‘g‘diyona»)

  • Sherzod Esanov («Buxoro»)

Principales conclusiones de la jornada

El equipo ideal incluye a tres futbolistas de «Buxoro» (Hamroyev, Rodich y Esanov) y a otros tres de «Neftchi» (Sayfiyev, Yo‘ldoshev y Odilov). Además, los líderes de «Paxtakor», «Nasaf», «So‘g‘diyona», «Bunyodkor» y «Xorazm» también merecieron un lugar entre los mejores de la jornada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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