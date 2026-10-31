El club gigante de Arabia Saudita, Al-Nassr, llegó hoy, 31 de octubre, a Taskent. Sin embargo, la noticia principal que miles de aficionados al fútbol en nuestra capital esperaban con ansias trajo una decepción inesperada: la estrella principal del equipo, el goleador portugués de 41 años, Cristiano Ronaldo, no está en la delegación que llegó a Taskent.

Según la información difundida por el influyente medio saudí Arriyadiyah, el entrenador principal Ange Postecoglou ha decidido realizar una rotación seria en la plantilla para este viaje.

El trío de estrellas que no viajó a Taskent

El técnico australiano Ange Postecoglou, teniendo en cuenta el calendario apretado y la alta presión en la liga saudí, prefirió dar descanso a tres jugadores clave para el viaje a Taskent:

Cristiano Ronaldo: El legendario delantero portugués no fue incluido en la lista final para Taskent;

Kingsley Coman: El extremo francés del equipo en Uzbekistán tampoco forma parte de los jugadores que viajaron;

Mohamed Simakan: El defensa, pilar central de la zaga, también se perderá el duelo en Taskent.

Pakhtakor — Al-Nassr: Horario del partido y situación en el torneo

Los detalles del enfrentamiento central de la 4.ª jornada de la zona Oeste de la Liga de Campeones Élite de la AFC son los siguientes:

Día y hora del encuentro: 2 de noviembre, a las 18:45 hora de Taskent;

Situación de Pakhtakor: Los «Leones» ocupan el puesto 12 de la tabla con 2 puntos tras 3 jornadas;

Situación de Al-Nassr: El club de Riad ocupa el noveno lugar con 3 puntos después de 3 partidos.

Al-Nassr en la lucha por la Saudi Pro League

Los dirigidos por Postecoglou muestran un ritmo muy sólido y confiado en el campeonato nacional:

9 victorias en 11 partidos: Los de Riad han ganado 9 de sus 11 encuentros desde el inicio de la temporada;

Carrera por el título: El equipo ocupa el segundo lugar con 28 puntos, empatado con el líder del campeonato, Al-Qadsiah (28 puntos).

La intensidad de la lucha por el título nacional fue el factor principal que obligó al cuerpo técnico de Al-Nassr a reservar a sus fuerzas principales para el partido de la Champions Élite en Taskent.