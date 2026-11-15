Paxtakor golea a Khujand durante el parón por la fecha FIFA

Aprovechando el breve receso en los campeonatos nacionales debido a la fecha FIFA, el club de Taskent Paxtakor disputó un partido de control para mantener el ritmo de juego. Los «Leones» se enfrentaron al reconocido club tayiko Khujand en un encuentro amistoso.

Festival de goles en Qibray

En este partido amistoso celebrado en Qibray, los jugadores de Paxtakor demostraron una superioridad absoluta. Sin dar opciones al rival, el club de Taskent cerró el encuentro con una contundente victoria por 5-0 .

En este duelo, la línea de ataque se mostró muy activa, regalando varios goles a los aficionados. Stefan Chinedu, Resan y Kamolkhonov anotaron un gol cada uno, mientras que Sharofiddinov firmó un doblete, contribuyendo decisivamente al triunfo.

Estadísticas del partido Detalles y resultados Fecha y lugar 15 de noviembre, Qibray (partido amistoso) Resultado final Paxtakor — Khujand 5:0 Goleadores Chinedu, Resan, Kamolkhonov, Sharofiddinov (2) Próximo partido oficial 20 de noviembre, fuera de casa contra Lokomotiv

Antes de las próximas jornadas de la Superliga

Este partido de control fue una excelente oportunidad para que el cuerpo técnico de Paxtakor evaluara el estado físico y táctico de sus jugadores. Fue un paso importante para probar fuerzas antes de los compromisos oficiales.

Cabe destacar que en la próxima jornada crucial de la Superliga, el Paxtakor visitará el 20 de noviembre a otro equipo de Taskent: el Lokomotiv .

¿Cómo crees que este parón y los partidos amistosos afectarán al rendimiento de Paxtakor en su próximo enfrentamiento contra el Lokomotiv? ¡Deja tu opinión en los comentarios!