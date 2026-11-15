La 11.ª jornada de la Süper Lig turca concluyó llena de intensidad y resultados inesperados. La cuestión que más interesa a los aficionados y expertos que siguen la liga turca esta temporada es: la «Bota de Oro» y la implacable carrera por el título de máximo goleador. La incorporación de estrellas de renombre procedentes de las grandes ligas europeas durante el último mercado de fichajes ha elevado drásticamente el nivel y la competitividad del campeonato.

Un nuevo líder y estrellas lesionadas

Tras los resultados de la undécima jornada, se ha producido un cambio claro en la clasificación de goleadores y el delantero del club Amed, Gift Orban, ha subido al primer puesto. El delantero nigeriano volvió a sumar un gol a su cuenta en el partido contra el Galatasaray.

Por su parte, su compatriota y uno de sus principales perseguidores, el líder del Galatasaray, Victor Osimhen, se vio obligado a perderse el partido de esta jornada debido a una lesión. Por ello, los nueve goles de Osimhen permanecen inalterados por ahora.

Líderes de la clasificación de goleadores Número actual de goles y estado Gift Orban (Amed) Líder, número de goles en aumento Victor Osimhen (Galatasaray) 9 goles (ausente temporalmente por lesión) Mohamed Salah (Trabzonspor) 9 goles (sumó un tanto más en la 11.ª jornada) Dušan Vlahović (Beşiktaş) 9 goles (alcanzó a los líderes tras marcar un doblete en la última jornada)

La actividad de Mohamed Salah y Dušan Vlahović

Dos de los tres destacados delanteros que ocupan los puestos detrás de los dos nigerianos marcaron en la 11.ª jornada. Mientras que la estrella del Trabzonspor, Mohamed Salah, anotó su noveno gol de la temporada, el delantero del Beşiktaş, Dušan Vlahović, logró un doblete para alcanzar a Victor Osimhen y Mohamed Salah.

Eldor Shomurodovy sus perseguidores

Convertido en una figura clave en la línea de ataque del Başakşehir, nuestro compatriota Eldor Shomurodov tuvo una participación importante en la nueva victoria de carácter de su equipo. Sin embargo, en esta jornada, nuestro legionario no pudo perforar la portería rival. Como resultado, la cuenta de goles de Shomurodov se quedó en ocho y descendió al tercer puesto en la clasificación de goleadores.

Asimismo, en la lista de máximos goleadores de la Süper Lig, los líderes son seguidos de cerca por jugadores peligrosos como Juan (Göztepe), Adrian Benedyczak (Kasımpaşa) y Vedat Muriqi (Fenerbahçe) con siete goles cada uno, así como Jesús Ramírez (Çorum), Dia Saba (Amed) y Mason Greenwood (Fenerbahçe) con seis goles cada uno.

¿Quién crees que ganará la «Bota de Oro» de la Süper Lig turca esta temporada? ¿Podrá Eldor Shomurodov recuperar el liderato? ¡Deja tu opinión en los comentarios!