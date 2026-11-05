Maresca explica el 3-2 en la Champions y los problemas que enfrentó el Manchester City

El partido RB Leipzig — Manchester City (2-3), disputado en Alemania durante la cuarta jornada de la Liga de Campeones, será recordado por su festival de goles y su guion inesperado. Tras el encuentro, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, concedió una entrevista exclusiva al sitio oficial de la UEFA, donde compartió su opinión sincera sobre el desempeño de su equipo, las dificultades surgidas y el trabajo del técnico rival.

El técnico italiano no ocultó que, a pesar de haber tenido el control total del juego, la línea defensiva se vio en apuros en ciertos momentos ante los rápidos ataques del rival.

«Teníamos el control, pero hubo problemas»: la valoración de Maresca

El entrenador destacó especialmente el gran valor de estos tres puntos conseguidos fuera de casa:

Un desafío complejo en Alemania: «El partido fue muy difícil por momentos. Controlamos bien el encuentro, pero en ciertos instantes enfrentamos problemas serios. En la Liga de Campeones jugar fuera de casa contra clubes alemanes siempre supone una gran dificultad. Por eso estoy extremadamente feliz de haber conseguido los tres puntos», declaró Maresca.

Los puntos fuertes del Leipzig: El técnico se refirió a la disciplina táctica de los locales: «El rival fue extremadamente agresivo y ordenado. Sus extremos representaron una amenaza seria para nuestra defensa. Debíamos ser más cautelosos que de costumbre en las transiciones defensa-ataque. Estamos satisfechos con el resultado, ahora debemos recuperar fuerzas y seguir adelante».

Amistad y respeto: un elogio a Demichelis

En la conferencia de prensa, Enzo Maresca valoró positivamente el trabajo del entrenador del RB Leipzig, Martín Demichelis, dedicándole palabras afectuosas:

Relación personal: «Martín es un amigo muy cercano y querido;

Éxitos en la Bundesliga: Actualmente está haciendo un trabajo fantástico en la liga alemana y ha logrado formar un equipo sólido;

Confianza en el futuro: Espero que sus próximos pasos en la Liga de Campeonessigan evolucionando positivamente y obtenga buenos resultados», añadió el técnico.

Tras esta victoria, el Manchester City alcanza los 9 puntos, asciende en la tabla de posiciones y puede preparar las próximas jornadas con tranquilidad.