En el encuentro central de la fase de liga de la UEFA Champions League, Manchester Cityperdió 2-4 en casa ante el vigente campeón, el PSG. Tras el partido, el influyente portal analítico británico cercano a los «Citizens», esteemedkompany.com analizó y calificó del 1 al 10 las actuaciones de todos los jugadores que participaron en el encuentro.

Los analistas se centraron especialmente en los dos roles distintos desempeñados por el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov,durante las dos mitades.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Cambio de posición y dos mitades contrastadas

La publicación británica comentó las acciones del talento uzbeko de la siguiente manera:

Una primera mitad difícil: Khusanov comenzó en un rol inusual de lateral derecho y enfrentó serias dificultades ante la presión rápida del PSG por ese costado. Los dos primeros goles llegaron tras ataques organizados en su zona;

Regreso al centro y estabilidad: En la segunda parte, tras la sustitución del capitán Ruben Dias, quien tuvo problemas, Khusanov fue reubicado en su posición natural de defensa central. Se mostró mucho más sereno y fiable, pero sus problemas en la banda durante la primera mitad explican su nota final de 5.

Defensa y portería: Desorganización ante la presión rival

La línea defensiva de los locales no pudo resistir el pressing parisino durante los primeros 45 minutos:

Gianluigi Donnarumma (5/10): Aunque el portero italiano detuvo un penalti al final del partido, se esperaba más de él en dos de los cuatro goles encajados;

Ruben Dias (5/10): El capitán se vio superado por la intensa presión del PSG y fue sustituido en el descanso;

Marc Guéhi (5,5/10): Sufrió en la primera parte, pero logró mejorar su juego tras el descanso;

Joško Gvardiol (6/10): Generó peligro proyectándose al ataque desde la banda izquierda.

Centro del campo y ataque: ¿Quién brilló y quién falló?

El destino del partido se decidió en el medio campo y en las acciones ofensivas:

Rayan Cherki (4,5/10) — la nota más baja: Nunca entró en el ritmo del partido, perdió muchos balones y fue sustituido en el descanso;

Erling Haaland (8,5/10): Autor de un doblete, intentó meter a su equipo de nuevo en el partido. Según los expertos, en otra noche podría haber marcado fácilmente un póker;

Elliot Anderson (7,5/10) y Enzo Fernández (6,5/10): Tras una primera mitad complicada, mostraron un juego mucho más coherente en la segunda parte;

Antoine Semenyo y Jérémy Doku (6/10): Trabajaron mucho, pero les faltó precisión en la toma de decisiones y en la definición.

Los revulsivos: Fuerzas que cambiaron el partido

Los jugadores que entraron en la segunda parte dieron un nuevo aire al juego del City:

Ayyoub Bouaddi (8,5/10): El talento de 18 años tomó el control del medio campo, moviéndose con soltura ante un rival de alto nivel;

Iliman Ndiaye (8,5/10): Dinamizó la banda izquierda, causando grandes problemas a la defensa del PSG y dando una asistencia;

Matheus Nunes (7,5/10): Apareció en el lateral derecho, cerró todos los huecos y aportó seguridad. Según la prensa, Nunes debería ser titular en esa posición en los próximos partidos.

Este análisis de la prensa británica demuestra que el plan táctico inicial y las elecciones de Maresca costaron caro ante los parisinos.