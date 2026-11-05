La prensa británica elogia la actuación de Abdukodir Khusanov contra el RB Leipzig

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La prensa británica elogia la actuación de Abdukodir Khusanov contra el RB Leipzig

En la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester City inglés visitó al RB Leipzig en Alemania, en un drama que contó con 5 goles, logrando una victoria de remontada por 3:2. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, fue titular y mostró un juego sólido durante los 90 minutos.

El influyente medio británico especializado en la cobertura de Manchester City, Esteemed Kompany, evaluó el desempeño de los jugadores tras el encuentro, destacando especialmente el talento del defensa uzbeko.

«Khusanov debe quedarse en la defensa central»: la valoración del medio británico sobre Khusanov

Abdukodir Khusanov obtuvo una de las calificaciones más altas entre los defensores del equipo — 7/10, merecida:

  • Conclusión de los expertos: «Khusanov jugó de maravilla. Abdukodir mostró su mejor versión de las últimas semanas. Creemos que debe permanecer en la posición de defensa central en este equipo», escriben los analistas del medio;

  • Calificaciones de sus compañeros: Sus compañeros en defensa Marc Guéhi (6,5), los laterales Matheus Nunes (6), Nico O'Reilly (7) y el suplente Rúben Dias (6) fueron evaluados.

Nota baja para Donnarumma, máximo reconocimiento para Anderson

Los demás jugadores que marcaron o contribuyeron a la victoria recibieron las siguientes notas:

  • Gianluigi Donnarumma (4/10): Aunque realizó paradas importantes, su error en el primer gol del empate del Leipzig no fue perdonado y recibió la nota más baja;

  • Elliot Anderson (8,5/10 — jugador del partido): Fenomenal en el mediocampo. Su asistencia para el gol de la victoria de Haaland fue comparada con una obra de arte al estilo de Kevin De Bruyne;

  • Ataque y mediocampo: El autor del gol decisivo Erling Haaland (7,5), Enzo Fernández con un gran cabezazo (7,5), Iliman Ndiaye (7), Rayan Cherki (7) y Jérémy Doku (7) fueron premiados. Phil Foden recibió un 5,5 por su actuación pasiva en la segunda mitad.

Superduelo en el Etihad en la 5ª jornada: llega el Napoli

Tras la difícil victoria en Alemania, los pupilos de Enzo Maresca alcanzaron los 9 puntos,dando un paso importante en la lucha por los puestos altos de la tabla general. El derrotado RB Leipzig se quedó con 3 puntos.

El Manchester City recibirá al campeón italiano, Napoli, en la próxima 5ª jornada de la Champions. Este partidazo comenzará la noche del 25 de noviembre a las 01:00 hora de Taskent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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