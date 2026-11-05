¿Quién recibió la nota más baja en el «City»? ¿Cómo jugó Khusanov en la defensa central? (video)

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¿Quién recibió la nota más baja en el «City»? ¿Cómo jugó Khusanov en la defensa central? (video)

En la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, « Manchester City» logró una victoria remontada por 3-2 en Alemania ante el «RB Leipzig». El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov fue titular y jugó los 90 minutos completos.

El prestigioso portal de estadísticas deportivas internacionales Flashscore evaluó oficialmente el desempeño de los jugadores tras el partido. Según el análisis del portal, el defensa uzbeko volvió a mostrar estabilidad, superando a las estrellas del equipo.

El juego de Khusanov en la defensa central: 90 minutos completos y una nota de 7,0

En este encuentro, el cuerpo técnico confió a Khusanov la línea de defensa central:

  • Acciones decisivas y evaluación: Abdukodir luchó intensamente contra los delanteros rivales durante 90 minutos y fue calificado por Flashscore con 7,0 puntos ;

  • Amonestación en el minuto 94: En el minuto 94, tiempo añadido, el legionario uzbeko recibió una tarjeta amarilla por una falta táctica;

  • Un puesto de responsabilidad: Khusanov está consolidando cada vez más su lugar en la competencia por la posición de defensa central en los «Citizens».

Las notas de las estrellas del «City»: ¿Quién destacó y quién falló?

Entre las notas otorgadas por el portal a los demás jugadores del «Manchester City», se observó una gran diferencia:

  • La nota más alta para Elliot Anderson: El centrocampista, autor de la asistencia decisiva para Haaland, 8,6 puntos , fue nombrado el mejor jugador del partido;

  • Líderes del ataque y mediocampo: Erling Haaland, autor del gol de la victoria, obtuvo 8,4 puntos; Iliman Ndiaye y Enzo Fernández, 7,8 puntos cada uno; y Matheus Nunes, 7,3 puntos;

  • Las notas más bajas: El portero Gianluigi Donnarumma, bajo críticas últimamente, recibió 6,0 puntos, mientras que Phil Foden, con un rendimiento flojo, obtuvo 5,7 puntos , la nota más baja del equipo.

Próximo examen en el «Etihad»: choque contra el «Napoli»

Tras la difícil victoria en Alemania, el «Manchester City» suma 9 puntos, manteniendo su posición en la parte alta de la tabla de la fase de liga.

El equipo dirigido por Enzo Maresca afrontará otra prueba seria en la 5ª jornada: los ingleses recibirán en casa al campeón italiano, «Napoli» . Este duelo central comenzará el 25 de noviembre a las 01:00 (hora de Tashkent) .

Abdukodir KhusanovManchester CityUEFA Champions LeagueRB LeipzigFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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