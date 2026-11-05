En la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club inglés Manchester City logró una victoria crucial y remontada por 3-2 fuera de casa ante el equipo alemán RB Leipzig. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov fue titular con los «Citizens» y se mostró sólido durante los 90 minutos que estuvo en el campo.

La prestigiosa publicación británica especializada en la cobertura del Esteemed Kompany valoró positivamente el desempeño de nuestro compatriota, otorgándole una nota de 7/10 Esta fue una de las mejores calificaciones entre los defensores del equipo; para comparar, Marc Guéhi recibió un 6,5 y Rúben Dias solo un 6.

Estadísticas precisas y solidez defensiva

Khusanov cumplió a la perfección su rol como defensa central bajo la presión del rival:

88 pases precisos: El defensa completó 88 pases impecables a sus compañeros, participando activamente en la salida de balón desde atrás;

Acciones defensivas seguras: Realizó 1 entrada (tackle) exitosa durante el encuentro y mostró sangre fría para neutralizar los ataques peligrosos de los locales;

Amonestación en los minutos finales: Recibió una tarjeta amarilla en el minuto 90+4 del tiempo añadido al intentar frenar un contraataque rival.

Expertos británicos: «Khusanov debe seguir en el once inicial»

Los analistas ingleses destacaron especialmente la actuación de Abdukodir tras la difícil victoria a domicilio:

El mejor partido de las últimas semanas: Los expertos coincidieron en calificar este encuentro como el más completo y de mayor calidad de Khusanov en las últimas semanas;

Lugar en el once titular: Según los periodistas británicos, tras demostrar tal confianza y estabilidad táctica, Abdukodir Khusanov debe ser indiscutible en la posición de defensa central del Manchester City en los próximos partidos.

Mientras que esta victoria mejora la posición del Manchester City en la tabla, Khusanov demostró una vez más que puede competir al más alto nivel europeo.