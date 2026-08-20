Se produjo un cambio en el cuerpo técnico del club «Neftchi» de Ferganá. El técnico argentino Xuan Kruz Xill dejó el equipo por motivos familiares.

Al anunciar oficialmente la decisión, el club destacó el trabajo de Xuan Kruz Xill en «Neftchi». Ahora, la principal pregunta es cómo afectará su salida al cuerpo técnico del equipo.

«Neftchi» agradece a Xill

El servicio de prensa del club valoró la contribución de Xuan Kruz Xill al trabajo del equipo y comunicó que respeta su decisión.

«Agradecemos a Xuan Kruz Xill por su trabajo en “Neftchi” y su contribución a nuestro equipo. Respetamos esta decisión, tomada por motivos familiares.»

Al mismo tiempo, el club deseó al técnico argentino mucha suerte en su próxima etapa y buena salud para su familia.

¿Qué significa la salida de Xill para el equipo?

Cualquier cambio en el cuerpo técnico puede afectar la preparación diaria y el funcionamiento del equipo. Durante su etapa en «Neftchi», Xuan Kruz Xill contribuyó al trabajo colectivo.

Por ahora no se ha informado oficialmente si será nombrado otro especialista en su lugar ni qué cambios habrá en el cuerpo técnico.

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«¡Gracias, Xuan Kruz Xill!»

En su comunicado, «Neftchi» se despidió cordialmente del técnico.

«¡Gracias, Xuan Kruz Xill!»

Por ahora se desconoce dónde continuará su carrera el técnico argentino. Mientras tanto, «Neftchi» tendrá que definir sus próximos planes tras este cambio en el cuerpo técnico.

¿Crees que la salida de Xuan Kruz Xill afectará a los próximos partidos de «Neftchi»? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y otras redes sociales.